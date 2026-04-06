MEF advierte sobre falsa guía para registro de Cepanim

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que está circulando en redes sociales una información falsa con un paso a paso para el registro de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim).

La entidad aclaró que anunciará oportunamente, a través de sus canales oficiales, la fecha de habilitación del registro, así como el enlace oficial para acceder a la plataforma.

Además, se informó que el formulario que se completará en la plataforma que desarrolla el MEF será similar al utilizado en el proceso del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

“Exhortamos a la población a informarse únicamente por medios oficiales de la Institución y a no difundir información no verificada, a fin de evitar la desinformación”, señaló la entidad.

El MEF tiene previsto habilitar la plataforma digital este mes de abril, cuando los beneficiarios deberán registrarse y subir toda la documentación necesaria.

Una vez completado el proceso, el MEF tramitará la impresión de los certificados y, posteriormente, citará a los beneficiarios para su retiro, que comenzará en el mes de junio.

Los herederos de las personas fallecidas también podrán reclamar los certificados. Primero corresponde al cónyuge; en segundo lugar, a la persona con unión de hecho; les siguen los hijos, mientras que otros familiares deberán iniciar un proceso de juicio de sucesión.

El monto estimado para los pagos del Cepanim asciende a aproximadamente 250 millones de dólares y se prevé que beneficie a unas 420 mil personas.