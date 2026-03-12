Nuevos colaboradores de Cobre Panamá se encuentran en el proceso de inducción

Pablo Hernández, residente en Membrillo de Penonomé (Coclé), es uno de los participantes de las sesiones de onboarding de Cobre Panamá, es decir, que es parte de las más de 100 nuevas personas que se unirán al equipo del proyecto de Cobre Panamá para ejecutar actividades del Plan de Preservación, Gestión segura y Mantenimiento.

Desde la sede de la Universidad Latina de Penonomé, donde se están realizando las capacitaciones, Hernández contó que él obtuvo la oportunidad para ingresar al proyecto porque aplicó en cobrepanama.com y, por esta razón, exhorta a todos aquellos que buscan una plaza de empleo en el proyecto a que no se rindan. "Los motivo y exhorto a que sigan enviando sus hojas de vida", dijo.

El joven dijo que aplicó como operador de equipo pesado, pues se formó en seminarios en Inadeh y tramitó su licencia de equipo pesado.

Así como Pablo Hernández, la ingeniera química Dayana Ávila, también formará parte del equipo de Cobre Panamá como metalurgista y dijo sentirse alegre porque no solo la van a llamar a ella, sino a muchos otros excolaboradores y "pensé en todas esas familias panameñas que justo en el inicio de clase iban a recibir ese aporte".

Proceso

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, dio más detalles sobre el proceso de onborading, el cual empezó hace cuatro semanas.

"Estamos en la semana onboarding, hace cuatro jueves arrancamos con esas sesiones. Le llamamos onboarding, porque es la entrada a esos nuevos colaboradores que están entrando al proyecto Cobre Panamá para ejecutar las actividades del Plan de Preservación, Gestión segura y Mantenimiento, dijo a Panamá América.

"Hoy (ayer) tenemos más de 100 personas, la gran mayoría de la provincia de Coclé y Colón, que son las provincias y comunidades de la mina donde se les está dando ese entrenamiento y capacitación para que puedan entrar a la familia de Cobre Panamá y pertenecer a los más de 2 mil colaboradores que ya somos hoy", explicó.

38

millones de toneladas de roca es lo que necesitan procesar.

Recordó que en Cobre Panamá tenían 1,100 colaboradores hace un año, pero con las actividades que se han aprobado a través del Plan de Preservación, "ya se han contratado a la fecha más de 900 personas en su gran mayoría son de comunidades de la mina; el 64% son de las comunidades de la mina; el 17% son mujeres, o sea que, hay bastante oportunidades para las mujeres aquí en el interior a través del Proyecto Cobre".

Pero, "para las nuevas actividades que se nos acaban de aprobar que es procesar el material que quedó extraído antes del cese de operaciones en 2023, que son 38 millones de toneladas de roca tenemos que contratar a 1000 personas más", dijo Gálvez.

Explicó: "Son esas mil personas que pueden aplicar hoy a la página de cobrepanama.com donde van a encontrar el enlace de Suma tu Talento y van a poder ver todas las posiciones que están disponibles acá en Donoso, en Villa del Carmen o en Panamá; van a poder aplicar en línea directamente y entregando su CV y certificaciones para poder ser considerados a los más de mil puestos que tenemos disponibles para llevar a cabo esta actividad".

Gálvez reiteró: "Así que aquí estamos en estas sesiones de onboarding que son aproximadamente 100 personas los jueves en la Universidad Latina de Penonomé para darle la bienvenida a todos esos panameños, cientos y miles de panameños que van a formar parte del proyecto Cobre Panamá para llevar a cabo estas actividades de mantenimiento".

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También dejó claro: "Hay que hacer la aclaración de que no hemos reactivado las operaciones, son solamente colaboradores adicionales que necesitamos para procesar el material extraído".

Voces

Por su parte, Didier Martínez, operador de equipo pesado y quien forma parte del equipo de capacitación en estas sesiones, comentó que a estos nuevos ingresos se les instruye en temas acerca de cómo es el proyecto y el rol que va a realizar cada uno. "Para que conozcan qué es el proyecto y si alguien tiene una pregunta puedan responderle con propiedad", subrayó.