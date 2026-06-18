Panamá necesita fortalecer su confianza internacional para atraer inversiones

Las cifras de crecimiento económico registradas durante el primer cuatrimestre de 2026 pronostican un escenario positivo hacia finales de año; sin embargo, el principal reto de Panamá, según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, sigue siendo traducir esa expansión en inversiones y oportunidades de empleo para los ciudadanos.

Mencionó que para superar este desafío hace falta mayor confianza; el país debe demostrarles a los empresarios que es un mercado seguro, manteniendo su grado de inversión y mejorando las finanzas del Estado.

Barría Pino destacó que ha sido testigo de que el objetivo principal de los últimos viajes oficiales (Marruecos y Grecia) es la generación de confianza para que los gobiernos y empresas de dichas naciones conozcan las ventajas de Panamá y tengan plena seguridad de invertir su capital.

Sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en la economía local, expresó que, sin duda, el elemento más afectado ha sido el combustible; por ello, espera que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sea sostenible en el tiempo.

"Sabemos que esto ha tenido altos y bajos; avances y retrocesos; sin embargo, la buena noticia es que ya hay un acuerdo de paz y esperamos que esto se pueda ir desencadenando precisamente en incidir en el costo del petróleo, que afecta a todos los países de la región y del mundo", dijo.

El empresario reiteró que hay que ser muy cautelosos en el desenvolvimiento de esta guerra porque la experiencia previa indica que en cualquier momento el acuerdo puede romperse; no obstante, como espectadores, los panameños deben estar al tanto de lo que ocurre entre estas dos potencias.

Cabe señalar que, de acuerdo con el último informe de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), los precios del combustible registran hasta el viernes 26 de junio una disminución significativa de hasta 11 centavos por litro.



El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del país creció un 5.96% en abril de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.



Panamá, afirman las autoridades, se ubica entre las cinco economías con mayor crecimiento, duplicando el promedio de América Latina, gracias al comercio, los servicios logísticos y de transporte, el turismo y la industria de la construcción.



El Ejecutivo indicó que continuará cubriendo el excedente del producto para mantener la tarifa a los usuarios del transporte público y selectivo.



El sector empresarial espera que el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantenga en el tiempo.

La entidad subrayó que seguirá monitoreando las variables internacionales y logísticas a fin de garantizar el abastecimiento a nivel nacional.

El Ejecutivo, por su parte, informó que continuará cubriendo el excedente del precio del producto para mantener la tarifa a los usuarios del transporte público y selectivo.

Asimismo, anunció que se está en la fase final de un duro plan económico implementado a inicios de su mandato para ordenar las finanzas, por lo que, en el segundo semestre del año, los ciudadanos comenzarán a percibir sus beneficios.

Panamá, detallan las autoridades, se ubica entre las cinco economías con mayor crecimiento, duplicando el promedio de América Latina, gracias al comercio, los servicios logísticos y de transporte, el turismo y la industria de la construcción.

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El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del país creció un 5.96% en abril de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.