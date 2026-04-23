Panamá: No hay heridos en buque de bandera panameña atacado en área del estrecho de Ormuz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este jueves que no hay personas heridas a raíz del ataque a tiros contra un buque de bandera panameña registrado el miércoles en el área del estrecho de Ormuz, donde una segunda nave abanderada por el país centroamericano fue incautada de forma "ilegal" por Irán.



El portacontenedores 'Euphoria' fue objeto de "disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas a las 10:00 (hora local) del pasado miércoles 22 de abril de 2026", y "afortunadamente no se han reportado heridos y la nave ya se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos", indicó la AMP en un comunicado.



El miércoles, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, reportó que el 'Euphoria', propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, había sido fue atacado a unas ocho millas náuticas al oeste de la costa de Irán.



En cuanto al portacontenedores 'MSC Francesca', la Autoridad Marítima panameña precisó que, cuando la nave se disponía a transitar por el Estrecho de Ormuz, "fue interceptada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que solicitó su fondeo cerca de la costa iraní".



"La nave se mantiene a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales", agregó la AMP, responsable del registro de buques de Panamá, el "país marítimo con la mayor flota mercante del mundo", como afirma el Ejecutivo del presidente panameño, José Raúl Mulino.



La AMP aseveró que mantiene un canal de comunicación directo y permanente y ofrece todo el apoyo correspondiente a los operadores y la empresa propietaria del buque incautado, teniendo como "prioridad absoluta" la seguridad de la nave y del personal a bordo.



También reiteró el llamado "urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas (Ormuz) o, en su defecto, a extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo los protocolos internacionales de protección marítima".



La marina mercante de Panamá cuenta con 8.638 buques abanderados, con un total de 233,2 millones de toneladas de registro bruto, de las mayores del mundo.



La Cancillería de Panamá condenó el miércoles "la incautación ilegal" por parte de Irán "del buque de bandera panameña y propietarios italianos, 'MSC Francesca'".