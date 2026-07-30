Panamá y Costa Rica podrían dialogar sobre bloqueo comercial

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, no descarta que durante el encuentro que sostendrá con su homóloga costarricense, Indiana Trejos, el próximo mes de agosto, salga a relucir el tema del bloqueo comercial entre ambos países.

Aunque mencionó que el tema principal de la reunión con la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica será el transporte fronterizo, sostuvo que probablemente en dicha conversación se establezca una fecha para dialogar sobre la restricción de importación a ciertos productos.

"Panamá está dispuesto a conversar siempre", reiteró.

Cabe destacar que, el pasado mes de mayo, la presidenta costarricense Laura Fernández Delgado aseguró en una entrevista que resolvería el conflicto directamente con el mandatario José Raúl Mulino.

Sin embargo, en apariciones posteriores elevó el tono de su solicitud, por lo que el Ejecutivo mantuvo su disposición de diálogo, pero bajo reglas claras que velen por el respeto al sector productivo.

Mulino aseguró ser "el principal sorprendido" de las aseveraciones de Fernández Delgado, pues considera que las relaciones internacionales deben manejarse con "discreción, moderación y respeto".

Advirtió que Panamá evaluaría con cautela la solicitud de compra de energía hecha por Costa Rica.

2025

año en que Panamá apeló al arbitraje interpuesto por Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio. 3

años lleva el proceso entre ambos países siendo evaluado por la OMC.

"Por lo pronto, no habrá venta de energía hacia Costa Rica", subrayó en su momento.

Los productores han sugerido a las autoridades no dejarse intimidar para resolver este conflicto antes de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) deje su fallo en firme.

Sostienen que la disputa responde a lineamientos técnicos y sanitarios y debe resolverse de la misma manera, alejada de posturas políticas que podrían poner en riesgo la sanidad animal y la competitividad del sector.

Los empresarios, por su parte, esperan que se pueda llegar a un buen entendimiento para que haya reciprocidad en los bienes y productos.