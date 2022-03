Paralizada operaciones de Bimbo de Panamá; la empresa busca acuerdo que no ponga en peligro su estabilidad

Huelga de trabajadores mantiene paralizada las operaciones de Bimbo de Panamá, la empresa reiteró su disposición de alcanzar acuerdos dignos, pero que no ponga en peligro su estabilidad y la de todos los que dependen de esta operación.

La empresa hizo un llamado a la cordura y a continuar con la negociación para evitar perjuicios relevantes e irreversibles. Este domingo, se cumplió el quinto día de huelga del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Harina y Afines (SITHA) por desacuerdos en la negociación de la nueva convención colectiva.

En un comunicado emitido este domingo, la empresa indicó que ha propuesto mejoras sustanciales a sus colaboradores en relación con el Convenio Colectivo anterior.

Entre las mejoras a los beneficios vigentes destacó el seguro privado de accidentes profesionales a todos los colaboradores y un aumento de la cobertura de su seguro de vida; mejoras incrementales en bonificaciones por antigüedad, bono de navidad, bonificación de asistencia entre otras.

La empresa otorgó un nuevo beneficio como ayuda a la educación de los Trabajadores de Bimbo, donde otorga 20 becas anuales para los trabajadores de la empresa. En el caso del salario, nuestras ofertas superan la mediana de la industria, destacó.

La propuesta de los trabajadores es de $0.06 a $0.07 centésimos por los próximos tres años y han presentado una tabla de comisión para ser revisada por ambas partes.

El pasado viernes, los trabajadores denunciaron que la empresa les mantiene retenidos de manera ilegal los sueldos de los trabajadores correspondientes a la quincena laborada antes del inicio de la huelga.

Al respecto, laa empresa aseguró que cumple con la ley y no ha realizado ni realizará ningún acto que vulnere este derecho.

"La ley señala taxativamente que uno de los efectos de la huelga para la empresa es la paralización de sus actividades productivas, establecimiento o negocio y la suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores que adhieren a la huelga, así como el de aquellos afectados por la paralización de las actividades productivas", indicó.

Agregó, que lo anterior implica que la empresa no puede efectuar ningún acto administrativo relacionado con la actividad productiva. (firmar cheques, realizar pagos, etc.). "El actuar de la empresa durante la duración de la huelga está ajustado al cumplimiento de la ley laboral y no pone en mayor riesgo la continuidad del negocio".

"Hacemos un llamado a la cordura y a no dejarse llevar por noticias o rumores falsos cuyo único objetivo es evitar que se lleguen a acuerdos", indicó.

La empresa lamentó los efectos de la paralización para los trabajadores, proveedores, clientes y consumidores.

