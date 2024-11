Producción caprina crece y busca industrializarse

En los últimos años ha aumentado la producción de especies ovinas y caprinas debido a la demanda por su calidad nutricional.

La población de caprinos es de aproximadamente 12 mil animales, y los ovinos unos 16 mil, de acuerdo a un censo realizado por la Dirección Nacional de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

La institución ha identificado producciones en todo el país, pero principalmente en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Darién.

Según Jovany Rodríguez, productor de la región de Calobre en Veraguas y vicepresidente de la Asociación Nacional de Capricultores de Panamá, en los últimos tres años la actividad ha tomado auge y se ha establecido la organización.

Indicó que la actividad se desarrolla de manera aún artesanal y la intención es industrializar los procesamientos de los derivados lácteos.

"Mantenemos conversaciones con las autoridades del Mida, agroindustria y salud, porque la leche de cabra no tiene una legislación propia, se agrega a la parte bovina, lo cual nos causa algún tipo de efecto negativo porque manejamos volúmenes diferentes", explicó.

Las normas de producción bovina requieren una certificación de procesamiento, al funcionar con esta legislación, la actividad caprina requiere el establecimiento de una planta de corte de transformación con altos costos.

"Estamos haciendo con las autoridades algunas gestiones para tratar un termino medio que nos ayude a convertirnos en un agente legal, flexibilizando los términos estructurales, y garantizando siempre la inocuidad, que es intocable, y que siempre cuidamos, para así poder comercializar más ampliamente los productos", detalló.

Producción lechera

Comentó que en el país prácticamente no se comercializa con razas cárnicas, la actividad se concentra en la producción lechera. "La leche que manejan los productores oscilan entre 40 y 50 litros diarios a lo sumo, algunos algo más pero son contados".

Rodríguez produce leche y derivados como yogurt de diferentes sabores, dulce de leche, variedad de quesos y jabón. Además lleva una finca agroturística en la cual sus visitantes conocen sobre la actividad, tienen contacto con los cabritos, y participan de talleres de transformación artesanal elaborando quesos, yogures y jabones.

Señaló que los productos caprinos no han sido parte del hábito de consumo local sin embargo, desde hace algunos años la demanda ha crecido por los beneficios nutricionales que aporta. Así como su bajo contenido de lactosa y rápida digeribilidad.

Manuel Falcón Bustamente, es productor de caprinos en Guararé, Los Santos. Antes ha críado ganado bovino, una tradición familiar desde sus abuelos.

Apuntó a que la cabra para un desarrollo óptimo requiere de lugares secos. "No necesariamente desiertos, pero lugares donde no haya mucha humedad". Mantiene a los animales no confinados, dentro de una cerca amplía para cuidarlos y guarecerlos, con paseos a pastorear.

Su esposa Mercedes, en momentos en que hay una más alta producción de leche, hace yogures artesanales sin preservantes ni aditivos con frutas naturales: nance, guanábana y fresa.

Ventajas de criar caprinos y ovinos son que se requiere poca tierra y una baja inversión inicial.