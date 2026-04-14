Productores de arroz proponen congelar precios ante un nuevo aumento del combustible

Que el Gobierno Nacional intervenga en el combustible y que se fijen los precios de la materia prima son soluciones viables que desde la Cadena Agroalimentaria de Panamá consideran podrían ayudar a frenar el aumento del arroz debido al incremento en los costos del combustible, fertilizantes y agroquímicos.

"Se han establecido los costos y se le ha pasado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que los pase al Ejecutivo y cuáles son las posibles soluciones (la cadena) considera viable intervenir, lo ante posible, el combustible y fijar un precio en la materia prima que se utiliza para la realización de fertilizantes", dijo Spiegel en Tvn Noticias.

Señaló que desde el gobierno se analizaba la propuesta de traer fertilizantes de Marruecos, pero recordó que cuando el gobierno interviene en el mercado "se vuelve un desorden: quién lo va a entregar, a quién le va a tocar, (la ayuda) no le llega a todos los productores y no impacta a toda la canasta básica", expresó.

En ese sentido, Spiegel sostiene que desde la Cadena ven "viable congelar tres materias primas: nitrógeno, fósforo y potasio a nivel de los importadores, que son pocas casas comerciales. Congelemos esos precios, entremos con una compensación y eliminaría la especulación", aseguró.

"Si congelan los precios de la materia prima, a nivel de puerto puedes medir los volúmenes de entrada, cuántas toneladas métricas entraron de nitrógeno, potasio. Congelemos estos precios a nivel de mercado nacional y que el Gobierno llegue a compensar esos costos no solo para los arroceros, sino para todos los productores", señaló.

Aseguró que de momento el arroz no va a subir en gran proporción, ya que se trata de la cosecha pasada y el abastecimiento alcanza hasta finales de octubre. No obstante, ese arroz almacenado será impactado por el aumento de la luz, el transporte hacia el comercio, entre otros factores.

"El gran golpe la va a recibir la cosecha que arranca en julio y la materia que se procesa en septiembre cambiará drásticamente de precio si no se toman medidas con tiempo", advirtió.

Spiegel explicó que por cada centavo que aumenta la producción en el campo, aumenta dos centavos en el mercado y por lo que estima que hay un impacto de 7 a 10 centavos y esto significa que podría aumentar entre 15 y 20 centavos en el mercado nacional.

Si el gobierno interviene, que es lo que nosotros apostamos, que los productores se mantengan en el campo no solo para generar las plazas de empleos que ya generamos sino para garantizar que se siga produciendo en el país

No sabemos hacia donde va la guerra y el alimento puede dejar de circular y tenemos que garantizar que la producción se haga en el país por seguridad", sentenció.