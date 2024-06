Proyección económica de Panamá para el 2024 mejora, podría llegar al 4%

Las proyecciones económicas de Panamá para el 2024 han mejorado debido a que la situación del Canal a variado para bien, así como la confianza que genera el gobierno electo.

Incluso, economistas de Panamá prevén que el crecimiento esté entre el 3.5% y el 4%, lo cual representa un porcentaje moderado.

En ese sentido, el economistas y catedrático, Reyes Artuto Valverde Batista, explica que la fundamental actividad de la economía panameña es el canal, y si esta vía acuática sigue aportando arriba de 4,500 millones de dólares, que es por el orden de lo que va a ser este año, a pesar de la crisis por el agua, la actividad del resto de la economía y los sectores en los cuales impacta va a tener una condición de crecimiento moderado.

Destaca que no se trata de un crecimiento tan triunfalista como años anteriores, pero es mucho mejor a los que proyectaban organismos internacionales.

"Las proyecciones que se daban con respecto a la caída de los ingresos de exportaciones de la mina no van a afectar tanto, porque la industria minera no está en Panamá, la que hace el equipo y la infraestructura y demás está en otros países, ellos si se ven resentidos por el impacto que tiene el no exportar cobre desde Panamá. Indudablemente la economía está en términos moderado", indica el economista.

Valverde Batista señala que el crecimiento estará entre el 3 y 4%, ello permite al nuevo gobierno, con los visos que nos están indicando que son la estabilidad, la confianza y el titular del MEF designado haya una estabilidad.

"Se va a tener una proyección de cinco años estable, garantista de un proceso económico que debe repercutir en la población como normalmente se hace".

Agrega que Panamá al tener un venyaja geográfica y marítima, que es el fuerte, logra una estabilidad y es posible crezca más en los próximos cinco años.

Por su parte el economista René Bracho recuerda que ya la Comisión Económica de la Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) ajustó su proyección de crecimiento para Panamá a 3%, antes estaba en 2%, y otras instituciones internacionales también han planteado que la economía panameña va a crecer.

Resalta que la revisión de informes históricos revelan que Panamá siempre ha crecido en años electorales, a pesar de que dicha proyección sea moderada.

" Son expectativas positivos y consideramos va a darase un crecimiento, pero es necesario cumplir con una serie de retos, como lo es la generación plazas de empleos y el ajuste al flujo de efectivo en las finanzas públicas para pagar las deudas.

La economía panameña extraoficialmente registró un crecimiento del 7.3% en su Producto Interno Bruto (PIB) en el 2023.

La CEPAL en su proyección, en un primer informe estimó que la región crecerá en promedio un 2,1% este año, con América del Sur creciendo un 1,6%, América Central y México un 2,7% y El Caribe (excluyendo Guyana) un 2,8%.

Durante el 2024 los mercados globales estarán marcados por varios factores de riesgos, indica la CEPAL. Las crecientes tensiones geopolíticas están llevando al mundo hacia un fuerte reacomodo de las cadenas de valor.

Además, existe el riesgo de que los aumentos en los precios de los productos básicos puedan retrasar las bajas de tasas de interés de política por parte de los principales bancos centrales, con efectos negativos para el crecimiento económico mundial.