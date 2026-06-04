Registro de embarcaciones apunta a la alta eficiencia y la tecnología, resalta el presidente Mulino en Grecia

Durante una visita de Estado en Grecia, el presidente José Raúl Mulino encabezó una reunión de trabajo en el Consulado General de Panamá en El Pireo con el objetivo de revaluar las estrategias del Registro de Naves e intentar resolver factores externos que están golpeando la competitividad de las embarcaciones con bandera panameña.

Uno de los puntos críticos de la agenda internacional fue la urgencia de evaluar, al más alto nivel técnico, diversas opciones legales y diplomáticas para evitar la retención de buques de bandera panameña en puertos de China, una situación recurrente que impacta de forma directa la reputación comercial del registro frente a las flotas internacionales.

Modernización tecnológica para retener el mercado griego

El mandatario aseguró que se planea implementar nuevas herramientas tecnológicas para agilizar los trámites y garantizar una atención más expedita a los usuarios actuales y potenciales. El mercado helénico es considerado un objetivo prioritario, dado que Grecia posee una de las flotas mercantes más grandes del mundo y, actualmente, cerca de 500 barcos griegos operan bajo el pabellón de Panamá.

En el encuentro participaron figuras clave del gabinete y del sector marítimo, entre ellos: Javier Martínez-Acha; Julie Lymberópulos, embajadora y cónsul de Panamá en Grecia; Luis Roquebert y Ramón Franco, director general y director de la Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá

También participaron representantes del Departamento de Operaciones de Gente de Mar y Segumar, se trató el sostenimiento y la competitividad de la bandera panameña, estrategias para atraer nuevas inversiones a través del abanderamiento de buques y el mejoramiento de la posición en el mercado griego.

Las discusiones técnicas se centraron en diseñar estrategias que permitan atraer nuevas inversiones a través del abanderamiento de buques y recuperar el posicionamiento de mercado frente a otros registros internacionales competidores.

Delegación empresarial y exfuncionarios

La comitiva presidencial para esta gira marítima incluyó a la primera dama, Maricel de Mulino, junto a asesores y representantes del sector privado panameño como Alberto Alemán Zubieta (exadministrador del Canal de Panamá), Alberto Vallarino (exministro de Economía y Finanzas) y Aurelio Barría (presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá).