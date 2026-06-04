Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria de la Contraloría, por presunto enriquecimiento injustificado

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión de Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado dentro del caso denominado "Contraloría Paralela".

Según las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público, las autoridades sostienen que la exfuncionaria no habría podido justificar la procedencia de $771,137, un detectado durante las auditorías financieras del caso.

Vásquez ocupó una de las posiciones de mayor jerarquía y confianza durante la cuestionada gestión del excontralor Gerardo Solís. Tras el cambio de gobierno, la exfuncionaria abandonó la entidad; sin embargo, reportes previos indican que se habría asegurado un nombramiento permanente dentro de la planilla estatal antes de su salida.

La investigación también alcanza aspectos relacionados con sus vínculos profesionales con Odila Castillo, exasesora de Solís, quien ha sido mencionada en otras pesquisas sobre presuntas actuaciones vinculadas a contratistas del Estado.

Con esta aprehensión, la Fiscalía continúa las diligencias para esclarecer el manejo patrimonial de exfuncionarios que formaron parte de la pasada administración de la Contraloría y determinar si existen responsabilidades penales.