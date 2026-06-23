Cada 15 horas se registra un homicidio en Panamá

La frecuencia con la que ocurren los homicidios en Panamá ha cambiado. Cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) revelan que, en Panamá, cada 15 horas una persona pierde la vida a causa de este delito; es decir, se registran aproximadamente 2 muertes violentas por día y 51 al mes, situación que ha encendido las alertas de la ciudadanía.

El país, hasta la primera mitad del mes de junio, acumula 271 homicidios, un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 255 casos, la mayoría por rencillas delincuenciales (89), pandillerismo (46), riñas (21) y ajustes de cuentas (8).

Las provincias de mayor incidencia son Panamá (170) y Colón (47), en donde la tasa de fallecidos asciende a 10 y 14 por cada 100 mil habitantes, seguidas de Panamá Oeste (25) y Chiriquí (12).

Los homicidios intencionales, según la oficina del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), han aumentado un 5% entre 2025 y 2026, principalmente en las provincias antes mencionadas.

A nivel distrital, Panamá (120), San Miguelito (50), Colón (42) y Arraiján (16) encabezan la lista de los más riesgosos del país.

Las estadísticas muestran que, del total de asesinatos cometidos, 264 fueron con intención o dolo, mientras que los 7 restantes se originaron de manera accidental.

Los días en los que se reporta la mayor cantidad de casos siguen siendo los fines de semana: viernes (47), sábado (43) y domingo (55); en el resto, la incidencia se mantiene entre 29 y 40 decesos, por lo que la tasa nacional pasó de 6 a 5 muertes por cada 100 mil habitantes.'

5%

han aumentado los homicidios intencionales hasta el 14 de junio, según cifras preliminares del SIEC. 47

cantidad de víctimas registradas por este delito los días viernes en el país.

El documento también expone que el instrumento más utilizado por los delincuentes para ultimar a sus víctimas son las armas de fuego (235), seguido de los objetos punzocortantes (20), entre otros (16).

Las autoridades, pese a estos datos, sostienen que los índices en el mes de junio se mantienen dentro de los mínimos esperados, con "menos homicidios".

Señalan, tomando en cuenta el comportamiento de los primeros días del mes, que existe la probabilidad de que junio finalice con 45 casos, 8 homicidios por debajo del máximo histórico, que es 53.

El actuar de los estamentos de seguridad ante el incremento de la criminalidad ha sido muy cuestionado por los ciudadanos en los últimos días; aclaran que no es un tema de percepción como afirman las autoridades; por el contrario, las cifras oficiales evidencian la grave situación que atraviesa el país.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en su defensa, ha reiterado en múltiples ocasiones que lo sucedido responde a la efectividad de los operativos de incautación de drogas y desarticulación de bandas criminales realizados a nivel nacional.

Aseguró que la institución ha reforzado su presencia en áreas de alto impacto como Colón, San Miguelito, Curundú y Pacora, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

No obstante, les solicitó no "colegiarse" con personas vinculadas a actividades ilícitas, ya que estas relaciones pueden poner en riesgo su vida, como ocurrió con tres personas, entre ellas una menor de 10 años, hace unas semanas en el sector de La Locería.

"La seguridad es una responsabilidad compartida, y necesitamos que la población confíe en nuestras acciones", dijo Fernández.

El Minseg, por su parte, informó que fortalecerá sus estrategias contra el crimen organizado para reducir estos delitos.