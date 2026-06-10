Caen 13 presuntos miembros de la pandilla 'BDH o Banda de Hoti' en Colón

A través de la operación Control fueron aprehendidas 13 personas vinculadas a la pandilla “BDH o Banda de Hoti” en la provincia de Colón.

Las acciones tácticas se concentraron en los edificios multifamiliares de Bambú Lane, ubicados en el sector de Altos de los Lagos, entre otros sectores.

En este punto, los agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita desplegaron un cerco perimetral para hacer efectivas las órdenes de captura y registrar los inmuebles utilizados por la organización criminal.

Las autoridades ubicaron indicios relacionados con la investigación, tales como sustancias ilícitas.

Dentro de los inmuebles allanados, la Fiscalía encontró grafitis con las letras BDH, símbolo con el que se identifica este grupo criminal.

La investigación data del año 2023, cuando la Fiscalía constató la existencia de este grupo delincuencial que supuestamente se dedica a delitos relacionados con droga, homicidios, porte de armas ilícitas, entre otros.