Continúan los atropellos judiciales contra el expresidente Ricardo Martinelli

Los atropellos judiciales contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal continúan, ya que ayer se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional la indagatoria y sentencia por el caso New Business.

El pleno de la CSJ declaró constitucional la resolución indagatoria No. 1 de 30 de junio de 2020, así como la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023 al expresidente Martinelli Berrocal en el caso New Business.

Martinelli Berrocal fue condenado a 10 años y ocho meses por supuesto delito de blanqueo de capitales.

La decisión del pleno se dio a conocer a través del Edicto No. 560, donde se detalla que el fallo responde a demandas de inconstitucionalidad presentadas por la abogada Nadia Castillo, así como por el abogado Ángel L. Álvarez Torres.

Las demandas cuestionaban tanto la resolución indagatoria emitida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, como la sentencia posterior dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, presidido por la jueza Baloisa Marquínez.

No obstante, la defensa del exmandatario ya había reiterado que, esta condena se hizo pese a que, hasta la fecha, Martinelli seguía amparado por el Principio de Especialidad con el que fue extraditado desde Estados Unidos, recurso legal que establece explícitamente que no puede ser juzgado por ningún otro delito que no se encuentre en el petitorio de extradición.

De hecho, según la Constitución, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el único ente facultado, para acreditar el levantamiento de este Principio a Martinelli y ya este había certificado que no recibió ninguna solicitud al respecto de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ni de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado.

Esta certificación, sobre la vigencia de la especialidad, data de julio de 2024. Se esperaba que con el fallo se corrigieran los exabruptos cometidos durante este proceso.

