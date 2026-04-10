Defensa de Gaby Carrizo pide respeto al debido proceso

La defensa de José Gabriel Carrizo Jaén pidieron que se respete el debido proceso y recalcaron que es el Ministerio Público el que tiene que aclarar todo lo que está pasando en este caso.

La reacción de los abogados de Carrizo se da tras la polémica entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República por la supuesta irrupción del contralor Flores a una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción que guarda relación con el proceso que se le sigue a Carrizo.

Los abogados señalaron que el informe que mantiene a su cliente con cuentas secuestradas desde octubre de 2025 tendría inconsistencias graves.

Incluso afirmaron que esos fondos no están relacionados con dinero público, algo que —según ellos— debe quedar claro en la investigación.

Así queda el ambiente: tensión, versiones encontradas y un caso que sigue dando de qué hablar.

A esta situación se une la reunión extraordinaria que mantiene en Consejo Judicial para tratar este tema a solicitud del procurador Luis Carlos Gómez.

Por un lado, la Contraloría Panamá defendiendo su actuación. Por el otro, una defensa que insiste en irregularidades. Y en el medio, una investigación que todavía no suelta todo lo que tiene.