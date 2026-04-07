Detención provisional para tres adolescentes por tentativa de homicidio y robo

A tres menores de quince años cada uno se les aplicó la medida de detención provisional luego de haber sido imputados por supuestos delitos de tentativa de homicidio y robo agravado, reportó la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo al Ministerio Público, una Juez Penal de Adolescentes del Segundo Circuito Judicial de Panamá valoró los elementos presentado por la fiscalía quien se basó en el riesgo de fuga, además de que los imputados representan un peligro para las víctimas y la naturaleza grave del delito.

¿Qué pasó?

Relata el Ministerio Público que el 2 de abril de 2026, en Altos de El Valle de Urracá, corregimiento Arnulfo Arias Madrid, las víctimas fueron sorprendidas por cuatro adolescentes (algunos con capuchas) quienes portando un arma de fuego los despojaron de sus pertenecías.

"Uno de los hoy imputados, intentó disparar contra una de las víctimas; sin embargo, el arma se encasquilló", asegura el Ministerio Público.

Se informó además que por este hecho también se imputó a un cuarto adolescente, a quien se le aplicó una medida cautelar distinta a la detención, por el grupo etario en el que se encontraba al momento del hecho.