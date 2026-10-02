Dictan detención provisional para 9 presuntos integrantes de pandilla en la 24 de Diciembre

La Procuraduría General de la Nación logró la imputación de cargos y la medida cautelar de detención provisional para nueve personas aprehendidas durante la Operación Élite, vinculadas al delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

Vínculos criminales: Las investigaciones apuntan a que los imputados forman parte de una pandilla que operaba en el sector de «La Favela» o «La Invasión», en el corregimiento de la 24 de Diciembre. Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Graves delitos: El grupo estaría relacionado con el homicidio de un miembro de un estamento de seguridad, el decomiso de más de una tonelada de drogas y casos de desalojos ilegales, además de robos, hurtos y venta de sustancias ilícitas.

Pruebas presentadas: La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita aportó documentos, fotografías y análisis periciales de teléfonos y redes sociales que sustentan la presunta vinculación de los sospechosos.