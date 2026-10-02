Panamá
Dictan detención provisional para 9 presuntos integrantes de pandilla en la 24 de Diciembre
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La operación que logró sus capturas se ejecutó el pasado miércoles, 30 de septiembre.
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La Procuraduría General de la Nación logró la imputación de cargos y la medida cautelar de detención provisional para nueve personas aprehendidas durante la Operación Élite, vinculadas al delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.
Detalles claves del caso:
Vínculos criminales: Las investigaciones apuntan a que los imputados forman parte de una pandilla que operaba en el sector de «La Favela» o «La Invasión», en el corregimiento de la 24 de Diciembre.Encuentra más noticias de Panamá América en Google
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Graves delitos: El grupo estaría relacionado con el homicidio de un miembro de un estamento de seguridad, el decomiso de más de una tonelada de drogas y casos de desalojos ilegales, además de robos, hurtos y venta de sustancias ilícitas.
Pruebas presentadas: La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita aportó documentos, fotografías y análisis periciales de teléfonos y redes sociales que sustentan la presunta vinculación de los sospechosos.
Decisión judicial: El juez de garantías avaló la legalización de aprehensión y la imputación, dictando la detención provisional debido al peligro de fuga, riesgo para la comunidad y la posibilidad de destrucción de pruebas.
La investigación, iniciada en 2025, culminó con las aprehensiones ejecutadas en la madrugada del jueves 30 de septiembre de 2026 en diversos puntos de la 24 de Diciembre.
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución del delito y el respeto al debido proceso.
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