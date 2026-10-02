Hace seis meses, el país se consternó luego del fallecimiento de Eusebia de Suárez, trabajadora de aseo, que fue arrollada por una unidad del transporte colectivo del este, mientras cumplía su labor en una vía concurrida de la capital.

Por otra parte, el pasado sábado, otro trabajador de aseo resultó gravemente herido, tras registrarse un accidente con una retroexcavadora alquilada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el Sector 3 de Las Mañanitas.

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Desde que se dio el hecho de la señora Eusebia, la entidad estaba realizando estudios para dotar de un seguro de vida a sus trabajadores.

“Así como salen los policías, que tienen seguro privado; ellos salen con armas, pues el arma de los trabajadores de la AAUD son las escobas y los recogedores, personal que hace el trabajo más difícil, que se para de sus casas a las 2 o 3 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana a trabajar y salir a caminar las calles de Panamá a recoger lo que el panameño irresponsable desecha”, manifestó, en ese entonces, Ovil Moreno, administrador de la AAUD al justificar la medida.

Y la intención es hoy un proyecto de la entidad, que ya está pidiendo información de mercado, para poder llevar adelante la licitación.

Se consultan dos componentes, que sería un seguro de vida colectivo, por fallecimiento por cualquier causa, sujeta a condiciones informadas.

Otra póliza será para atención médica por accidentes durante las funciones laborales, como el caso del pasado sábado.

Este seguro comprendería urgencias, consultas, hospitalización, cirugía y recuperación, sin exigir ingreso hospitalario para recibir atención.

Los seguros cubrirían a 2,435 trabajadores de la AAUD, de los que 1,776 es personal operativo, de campo y de calle.

También, alcanzaría a 659 empleados administrativos.

El componente de accidentes excluye actividades personales ajenas al trabajo, accidentes fuera del desempeño de funciones y el trayecto habitual entre residencia y trabajo.

Y es que el accidente deberá ocurrir durante la vigencia de la cobertura individual y en el desempeño de funciones laborales.

Las consultas de seguimiento, medicamentos, intervenciones y rehabilitación derivados de ese accidente podrán requerirse fuera de la jornada o en fechas posteriores; no deberán confundirse con un accidente extralaboral, detalla la información de la AAUD.

Entre las solicitudes que la entidad pide está informar sobre edades de ingreso y permanencia, requisitos de asegurabilidad, ocupaciones aceptadas, tratamiento de funcionarios con incapacidad o licencia y condiciones para personal de nuevo ingreso.

La fecha límite para la recepción de información es el próximo 23 de octubre.