Ventana del Cine Español presenta 'Las Imprescindibles'

El programa se realizará del del lunes 5 al viernes 7 de octubre.
La Ventana del Cine Español, programa creado para aproximar al público a la cinematografía de España a través de ciclos, muestras y retrospectivas, presentará "Las Imprescindible del Cine Español".
El programa, cuya sede es el Cine Universitario de la Universidad de Panamá, con los auspicios de la Embajada de España y el Centro Cultural de España, se realizará del del lunes 5 al viernes 7 de octubre.
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El ciclo, que saluda el Día del Cine Español y la conmemoración de la fiesta nacional de España, está compuesta por cinco magníficas joyas de todos los tiempos, imprescindibles para cualquiera que ame el buen cine en general, y el español en particular, iniciando con la multiaplaudida "Viridiana", del maestro Luis Buñuel, Palma de Oro del Festival de Cannes, que inaugura la jornada el lunes 5, a las 7 pm.
Las proyecciones continuarán, en horario de 3, 5 y 7 pm, el martes 6 con "El desencanto", película documental de Jaime Chavarri, ganadora de Mejor Filme del Círculo de Escritores Cinematográficos; el miércoles 7 toca el turno a "Los Santos inocentes", de Mario Camus, Mejor Actuación y premio del Jurado Ecuménico en Cannes; siguiendo el jueves 8 con "El espíritu de la Colmena", de Victor Erice, Concha de Oro en San Sebastián y cierra el ciclo "Muerte de un ciclista", de Juan Antonio Bardem, Premio de la Crítica en Cannes.
Una selección de lujo, que permitirá revisitar o descubrir verdaderos hitos dentro de la filmografía ibérica, asistiendo al Cine Universitario, que está ubicado en la calle principal del Campus Central de la UP.
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