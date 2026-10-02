Ventana del Cine Español presenta 'Las Imprescindibles'

La Ventana del Cine Español, programa creado para aproximar al público a la cinematografía de España a través de ciclos, muestras y retrospectivas, presentará "Las Imprescindible del Cine Español".

El programa, cuya sede es el Cine Universitario de la Universidad de Panamá, con los auspicios de la Embajada de España y el Centro Cultural de España, se realizará del del lunes 5 al viernes 7 de octubre.

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El ciclo, que saluda el Día del Cine Español y la conmemoración de la fiesta nacional de España, está compuesta por cinco magníficas joyas de todos los tiempos, imprescindibles para cualquiera que ame el buen cine en general, y el español en particular, iniciando con la multiaplaudida "Viridiana", del maestro Luis Buñuel, Palma de Oro del Festival de Cannes, que inaugura la jornada el lunes 5, a las 7 pm.

Las proyecciones continuarán, en horario de 3, 5 y 7 pm, el martes 6 con "El desencanto", película documental de Jaime Chavarri, ganadora de Mejor Filme del Círculo de Escritores Cinematográficos; el miércoles 7 toca el turno a "Los Santos inocentes", de Mario Camus, Mejor Actuación y premio del Jurado Ecuménico en Cannes; siguiendo el jueves 8 con "El espíritu de la Colmena", de Victor Erice, Concha de Oro en San Sebastián y cierra el ciclo "Muerte de un ciclista", de Juan Antonio Bardem, Premio de la Crítica en Cannes.

Una selección de lujo, que permitirá revisitar o descubrir verdaderos hitos dentro de la filmografía ibérica, asistiendo al Cine Universitario, que está ubicado en la calle principal del Campus Central de la UP.

Información sobre la programación en https://www.gecupanama.org/cartelera, en Facebook en @CineUniversitarioCampusCentral y en Twitter e Instagram en @cineuniversitarioup o escribir a cine.universitario@up.ac.pa