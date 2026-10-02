Dos heridos por arma de fuego se registraron a últimas horas de la tarde de este jueves, en la comunidad de La Feria que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Cerca de las 6:00 p.m., llegaron a la sala de urgencias del hospital Dr.Manuel Amador Guerrero,un adulto y una menor de edad, con heridas por impacto de bala.

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El herido fue Luis Moreno de 43 años de edad, quien recibió un disparó en el muslo derecho y una menor de edad de solo cuatro años de edad, con un impacto de bala en cada pierna.

El incidente de violencia se dio en los predios de la multifamiliar conocida como Divino Niño.

Por lo que fueron atendidos por los galenos de turno a ambos heridos.

Al lugar donde se dieron los disparos llegó la Policía Nacional quien cerró todo el perímetro para tratar de esclarecer como se dió estos disparos,que hirió a la menor y al adulto.

Ministerio público inició la investigación de este caso .