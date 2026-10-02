Mulino sanciona tres nuevas leyes: justicia, pasaportes y turismo rural

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sancionado un importante paquete de tres nuevas leyes fechadas el 29 de septiembre de 2026, las cuales abordan aspectos fundamentales para la modernización judicial, el apoyo a la juventud en el exterior y el impulso al desarrollo rural y turístico del país.

En primer lugar, la Ley 553 modifica el Código Judicial para reconfigurar de manera integral el orden jerárquico y territorial del sistema de justicia a nivel de Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Distritos Municipales, con el propósito de optimizar la administración y la distribución de los despachos judiciales.

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Asimismo, el mandatario sancionó la Ley 554, que adiciona una disposición a la Ley 32 de 2013 de la Autoridad de Pasaportes de Panamá para regular lo relativo al pasaporte electrónico ordinario destinado a los estudiantes panameños que se encuentran cursando estudios en el extranjero.

Finalmente, la Ley 555 crea la Ruta del Trapiche como un innovador circuito turístico, cultural y gastronómico, concebido como un merecido reconocimiento a los hombres y mujeres del campo que mantienen vivas sus comunidades mediante el trabajo artesanal y productivo con la caña de azúcar.