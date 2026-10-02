El distrito de Aguadulce (provincia de Coclé) está listo para celebrar sus 178 años de fundación.

Las autoridades aselantaron que el domingo 18 de octubre, día en que se realizará el desfile folclórico, tendrán como abanderado al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.



Kevin Marino Cabrera los acompañará en esta celebración que exalta las tradiciones, cultura e identidad de este distrito.



"Vivamos juntos esta gran fiesta y celebremos con orgullo los 178 años de historia y tradición de nuestro querido Aguadulce", señalaron en las redes sociales de la Alcaldía de Aguadulce.

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El desfile está previsto para que arranque a las 3:00 p.m.