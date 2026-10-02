Panamá y República Dominicana se unen a través de las letras en la FIL Santo Domingo

La literatura panameña genera una respuesta entusiasta entre los lectores dominicanos durante la 28.ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026, donde Panamá participa como País Invitado de Honor con una delegación de 35 escritores, quienes presentan sus obras y comparten con el público la diversidad de las letras nacionales a través de presentaciones, conversatorios, entrevistas y encuentros con estudiantes.

La participación panameña, que reúne géneros como novela, cuento, poesía, ensayo y teatro, también ha despertado interés por las obras disponibles en la feria. De los 115 títulos llevados inicialmente por Panamá, la mitad del inventario ya ha sido vendido siendo el cuento, poesía y novela los géneros que han registrado mayor interés dentro de los lectores dominicanos

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Para el escritor Amílcar David Alvarado Stapf, autor de El Riel del Clavero, la participación ha estado marcada por la hospitalidad dominicana y por el encuentro con un público joven.

“Me siento muy regocijado de haber sido tomado en cuenta en esta delegación panameña por parte de MiCultura. También muy sorprendido por la hospitalidad que nos ha brindado la gente dominicana”, manifestó.

Alvarado Stapf considera que las similitudes entre los lectores de ambos países son mayores que las diferencias. “Creo que hay más similitudes que diferencias. Hay muchos estudiantes que creen que la lectura es una forma de viajar y crear una identidad”, comentó, al recordar especialmente los encuentros y entrevistas que ha sostenido con estudiantes dominicanos.

“Ha sido una experiencia maravillosa poder conectar con lectores del otro lado del mar. Tener la oportunidad de ser parte de esta delegación, que representó a los escritores y creadores panameños ante los hermanos dominicanos, me pareció una oportunidad de oro para cruzar esa puerta y alcanzar al gran público”, expresó la escritora Isabel Burgos.

Burgos también destacó la receptividad encontrada durante las actividades de la feria. “Los lectores dominicanos se mostraron muy abiertos e interesados frente a todo lo que les llevamos. Las actividades fueron muy nutridas; todos los días hubo preguntas, interés, entrevistas y conversaciones interesantes”, señaló.

La escritora Ella Urriola también valoró la diversidad de la representación panameña y la respuesta del público a las actividades programadas durante la feria.

“La convocatoria que el Ministerio de Cultura de Panamá ha realizado este año como país invitado en la Feria del Libro de Santo Domingo ha sido diversa, logrando un interés plural en el público dominicano e internacional, que ha respondido a esta cita cultural con mucho entusiasmo”, afirmó.

Urriola destacó además el significado de representar a Panamá en distintos géneros literarios y la oportunidad de fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

“La idiosincrasia nos acerca, indudablemente; existen grandes rasgos que se tornan afines en el trato con el público dominicano. Sorprende la respuesta de un público joven y de la comunidad estudiantil que acude de manera ininterrumpida a las diferentes presentaciones y promociones culturales”, agregó.

La delegación incluye a Thatiana Pretelt, Rafael Candanedo, Javier Medina Bernal, Mayra Degracia, Luis Pulido Ritter, Tania Hyman, Cheri Lewis, Alondra Badano, Eduardo Jaspe, Dimitri Gianeras, Rolando Santamaría, Amílcar Alvarado, Julio Shebelut, Gloria Young, Jonathan Prosper, Alex Mariscal, Paola Meneses, José Durango, Miguel Esteban, Isabel Burgos, Eduardo Verdurmen, Amílcar Alvarado y Ella Urriola, entre otros autores que forman parte de la representación panameña.

La participación de Panamá como País Invitado de Honor en la FIL Santo Domingo 2026 se extenderá hasta el 4 de octubre, con una programación que integra literatura, música, danza, teatro, cine, artesanías, café y gastronomía, como parte de la propuesta cultural que Panamá presenta ante el público dominicano.