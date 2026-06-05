Dos aprehendidos por delito de homicidio en La Chorrera

Dos personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, fueron aprehendidas por las autoridades en el distrito de La Chorrera, como parte de las investigaciones por un caso de homicidio agravado ocurrido el 15 de octubre de 2025.

Las capturas se realizaron como resultado de la Operación Kratos del año pasado, en un operativo coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, que busca esclarecer un hecho violento registrado en el corregimiento de Potrero Grande.

Asimismo, de acuerdo con la información oficial, los sospechosos fueron ubicados tras diligencias de seguridad e investigación judicial, que permitieron dar con su paradero y proceder a la aprehensión.

Por otra parte, ambos detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, entidad encargada de continuar con el proceso legal y determinar la posible responsabilidad de los implicados en el crimen.

Además, las autoridades han señalado que, por tratarse de un caso donde participa un menor de edad, se mantienen reservas sobre la identidad de los aprehendidos y las circunstancias específicas del hecho.

En este sentido, el Ministerio Público reiteró que las investigaciones siguen en curso y que se aplicarán las medidas correspondientes conforme a la ley, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de las partes involucradas.

