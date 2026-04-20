Embajador Cabrera no descarta extraditar a Ali Zaki Hage Jalil a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera dijo que su país se reserva el derecho de solicitar la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso del atentado terrorista en contra de la Compañía Alas Chiricanas, que cobró la vida de 21 personas en 1994.

"Es posible", respondió al ser consultado si el gobierno estadounidense podría pedir la extradición del sospechoso Ali Zaki Hage Jalil.

"En este momento hemos trabajado con Panamá para que la persona enfrente la justicia. El acto ocurrió en Panamá y las víctimas son de acá", dijo Cabrera para luego añadir: "Nosotros nos reservamos el derecho de extraditarlo".

Al ser consultado sobre las expectativas que tiene el gobierno de Estados Unidos, Cabrera señaló que "Panamá es una democracia igual que Estados Unidos y esta persona tendrá que enfrentar la justicia".

Aseguró que en los últimos 30 años el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y diferentes estamentos de seguridad de Estados Unidos han trabajado con sus pares de Panamá para "asegurarse que la evidencia que tengan sea lo más fuerte posible y que cuando esta persona se enfrente a la justicia pongamos toda la evidencia e información que tenemos y sea un caso fuerte".

Cabrera confirmó que a las 2:45 p.m., en un vuelo de Copa, procedente de Caracas llegó a Panamá Ali Zaki Hage Jalil, una persona que el embajador no dudó en calificar como "sospechoso terrorista relacionado a Hezbolá y el ataque del vuelo de Alas Chiricanas en 1994".

Además aseguró que la captura del sospechoso, registrada en noviembre de 2025 en la venezolana isla de Margarita, se logra gracias a cooperación entre los gobiernos de Panamá, Venezuela y Estados Unidos.

Para Cabrera esta extradición "representa un paso sumamente importante hacia la justicia".

"Nos enorgullece que Estados Unidos haya contribuido a traer a la justicia a este sospechoso de un crimen tan terrible que acabó con la vida de más de 20 personas", recordó.

Para Cabrera "esta extradición envía un mensaje claro de parte del presidente Trump a los terroristas y criminales transnacionales. Sí cometen crímenes contra Estados Unidos, nuestra gente y nuestros amigos nunca dejaremos de perseguirlos", prometió.

Por otra parte dijo desconocer si el atentado terrorista contra Alas Chiricanas tendría la misma matriz que la de la Amia en Argentina donde murieron 85 personas, no obstante, recordó que su país ha declarado a estos grupos como terroristas e invitó a los países amigos y aliados a hacer lo mismo.

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Finalmente, Cabrera recordó a las 21 víctimas del atentado:

Albert Aboud Attie, Emmanuel Attie, Jorge Luis Ávila, Martín Bim, Salomón Chocrón, Edmundo Delgado, Omar Jean Francois, Rani Gabay, Joseph Gershon, José Antonio González, Isaac Harrouche, Mauricio Harrouche, Freddy Moadeb, Vincent Pantalio, Moshe Pardo, Lizzie de Phillips, Jaica Rascovsky de Yaker, Saúl Schwarz, James Ward Cain y Miguel Zubieta.