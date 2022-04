Ilegalidades contra Ricardo Martinelli no deben prosperar en la Corte Suprema de Justicia

El abogado Alejandro Pérez manifestó que guarda la esperanza que los actos ilegales que se están cometiendo en contra de Ricardo Martinelli no prosperen en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Que prospere la legalidad, que prospere el derecho, que prospera la justicia en los términos que los abogados conocemos la justicia", indicó el jurista.

Agregó que justicia significa darle a cada cual lo que le corresponde.

"Eso es lo que nosotros esperamos. Ojalá en la Corte Suprema de Justicia haya gente que funcione correctamente y que no sean títeres de la persecución política contra Ricardo Martinelli", puntualizó.

Pérez también se refirió a la decisión del procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, de regresar a sus puestos de trabajo a un grupo de fiscales cuestionados por su funcionamiento dentro de las filas del Ministerio Público (MP) de Panamá.

Añadió que algo que le ha llamado la atención es que haya sido una decisión tomada por Caraballo, quien fue un perseguido por la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell.

"Si él cree que lo van a ratificar eso está bien duro y si lo ratifican su periodo termina en dos años y medio. Él no se da cuenta de que él es procurador hasta dentro de dos años y que nosotros seremos abogados de Ricardo Martinelli para siempre, él no se da cuenta de que lo que él haga en violación a la Constitución, en violación a la ley penal y procesal penal , todos esos actos traerán consecuencias y si no me creen allí preguntenle a kenia Porcell como le van con los secuestros que le tiene Alfredo Vallarino", dijo.'

De forma puntual, Pérez señaló que muchas de estas personas creen que porque son incondicionales de los gobernantes de turno, tienen manos libres para violar la ley, acabar con el Estado de Derecho y para impedir que haya justicia en nuestro país.

"Están equivocados porque ellos no son eternos en los cargos que ocupan, y en algún momento tendrán que salir, unos mas tempranos que otros. Estamos hablando que nosotros tenemos el sistema de justicia penetrado por una serie de delincuentes, porque esos fiscales que presionaron al testigo "Euro 14" son culpables por gente que estuvo presa, con medidas cautelares y de mantener un proceso con gastos millonarios para el Estado panameño, culpables de no perseguir el delito y los delincuentes, sino ser partícipe de los delitos y convertirse en delincuentes", explicó.

Ante esto, al abogado indicó que el procurador actual de la Nación, los haya regresado a sus cargos para "que cometan los mismos pecados que cometieron en el pasado", es algo que no tiene nombre.

"Lastimosamente, el sistema está podrido porque hay gente que está dañada participando en el Ministerio Público, dice que haciendo justicia, hay gente dañada participando en algunos juzgados penales y gente dañada muy poca participando en la Corte Suprema de Justicia".

Pérez reiteró que no se trata solamente de una afectación a los derechos de Ricardo Martinelli, sino que se trata de que están acabando con el sistema de justicia panameño.

Por su parte, el abogado Roiniel Ortiz, dijo que pensaba que se había acabado la "sinvergüenzura" de algunos fiscales ofrecidos al Ejecutivo, "aparentemente todavía hay funcionarios que le sigue haciendo caso a Juan Carlos Varela, Kenia Porcell y ahora la magistrada María Eugenia López, la cual lidera el grupo Tocoma, es decir Todos contra Ricardo Martinelli".

Agrego que estas personas y otras han hecho de todo para impedir que Martinelli sea candidato presidencial en 2024.

