Incautaron 999 paquetes de presunta sustancia ilícita en zona portuaria del Pacífico

Unos 999 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades de la sección de Inteligencia Portuaria, informó este lunes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) quien desarrolló este operativo en conjunto con el Ministerio Público.

Los paquetes con la presunta sustancia ilícita estaban ocultos en la modalidad de carga contenerizada y la mismos fue hallada durante una operación desarrollada en la zona portuaria del Pacífico, provincia de Panamá.

Destaca el Senan que la acción operativa se ejecutó mediante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de contenedores.

Y es que según el informe se detectaron anomalías en el sello de seguridad de un contenedor que mantenía como ruta el Puerto de Charleston, Estados Unidos, con trasbordo en Panamá y destino final el Puerto del Callao, Perú.

Además informó que como resultado de la diligencia de allanamiento y registro con el Ministerio Público se contabilizaron 20 maletines con presunta sustancia ilícita, la cual será sometida a los análisis correspondientes para su determinación.

El Senan no informó si durante este operativo se registraron aprehensiones.

De acuerdo al Senan, en lo que va del año 2026 ha incautado un total de 25,561 paquetes de sustancias ilícitas.

Estas incautaciones son el resultado de 31 operaciones que forman parte de las acciones permanentes que desarrolla esa "institución para fortalecer la seguridad en el territorio nacional y combatir el narcotráfico".

Hace unos días, el Senan también reportó el decomiso de 992 paquetes de presunta sustancia ilícita así como la aprehensión dos personas durante un operativo Aeronaval al suroeste de Isla San José, en el Archipiélago de Las Perlas.

Este operativo también se decomisó una lancha.