Iraní extraditado desde Panamá comparece ante tribunal en EE. UU. por evadir sanciones contra Irán

El ciudadano iraní Reza Dindar, alias Renda Dindar, de 44 años, quien fue extraditado de Panamá hacia Estados Unidos, comparecerá hoy a las 2:00 p.m. ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle para enfrentar una acusación de nueve cargos, en relación a su esquema para violar sanciones comerciales impuestas contra Irán, anunció Charles Neil Floyd, primer fiscal federal adjunto.

Dindar fue imputado por un jurado en agosto de 2014. Fue arrestado en Panamá en julio de 2025 a solicitud de Estados Unidos. La acusación en su contra fue desclasificada al llegar a su comparecencia inicial en el Distrito Oeste.

“Los miembros de esta conspiración pensaron que podían evadir las restricciones de exportación enviando bienes a través de un tercer país, en este caso China”, dijo Floyd. “Pero las autoridades descubrieron el esquema, y el gran jurado presentó la imputación que condujo a la comparecencia de hoy”, agregó.

Según la acusación, su conducta en este caso viola las sanciones contra Irán impuestas por la Orden Ejecutiva del Presidente en marzo de 1995 y reimpuestas en 2001.

Las órdenes prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro no autorizados, directa o indirectamente desde Estados Unidos, de cualquier bien, tecnología o servicios a Irán o al Gobierno de Irán; así como la exportación o suministro de bienes, tecnología o servicios a personas en terceros países con conocimiento o motivos de que dichos bienes, tecnología o servicios están destinados a ser suministrados, transbordados o reexportados a Irán.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar administró una empresa llamada New Port Sourcing Solutions, en Xi’an, China. La empresa ocultaba el hecho de que adquiría artículos en Estados Unidos para compañías en Irán.

Declaraba de forma fraudulenta que los bienes tenían como destino China. La acusación detalla que en 2011 y 2012, Dindar y sus cómplices utilizaron engaños con el fin de adquirir piezas para tres sistemas de sonares militares de una empresa en el Distrito Oeste de Washington. Dindar y sus cómplices afirmaron que dichos sistemas serían utilizados por una empresa en China. En realidad, la acusación sostiene que el plan en todo momento era enviar las piezas hacia Irán a través de China, en violación a los controles de exportación.

“La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) está comprometida con la aplicación de las leyes de control de exportaciones del país. Esta acusación y extradición son evidencia de ese compromiso”, dijo el subsecretario adjunto de BIS para la aplicación de la ley en exportaciones, David Peters.

“Esta exitosa extradición marca un paso significativo hacia la rendición de cuentas de los cómplices de esta conspiración cuyas acciones representaron una amenaza para nuestra seguridad nacional”, dijo Eddy Wang, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles. “Los agentes especiales de HSI, en estrecha colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden en Estados Unidos y a nivel internacional, demuestran que quienes intentan explotar el sistema comercial estadounidense y proporcionar tecnología sensible a amenazas extranjeras enfrentarán consecuencias, a pesar de sus esfuerzos por evadir la justicia en el extranjero”.

Dindar está acusado de conspiración, dos cargos de exportación de bienes a un país sujeto a embargo, dos cargos de contrabando de bienes desde los Estados Unidos, dos cargos de lavado de dinero por los $97,600 dólares que la empresa envió a Estados Unidos para la compra de los bienes y dos cargos por presentar registros de exportación falsos.

De ser declarado culpable, Dindar enfrenta hasta 20 años de prisión.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los cargos contenidos en la acusación son solo alegatos. Una persona se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, en un tribunal de justicia.

El caso es investigado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Aplicación de Exportaciones y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Todd Greenberg. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos trabajó con el Gobierno de Panamá para asegurar el arresto y la extradición de Dindar desde Panamá. Se contó además con el apoyo significativo del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.