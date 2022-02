Jueza Baloisa Marquínez impedida para actuar contra Ricardo Martinelli

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, está impedida para actuar en contra del expresidente Ricardo Martinelli, en el caso New Bussines.

Esto hasta que no se resuelvan diversos recursos presentados por la defensa del exgobernate y otros, entre los que están recusación, quejas y denuncias.

Igualmente, se debe esperar hasta que se resuelva el tema del levantamiento o no del fuero penal electoral que goza Martinelli.

Luego de que se decida este tema, Marquínez debe responder el incidente de recusación presentado por la abogada Sherley Castañeda, en representación de Ricardo Martinelli.

"Una vez se resuelva este tema del fuero penal electoral, Baloisa Marquínez debe responder esta recusación, ya que el juez le dio el trámite correspondiente", indicó.

Castañeda reiteró que Marquínez queda inhabilitada para conocer de los temas de Martinelli.

"Ella no puede actuar, ni gestionar en contra de Ricardo Martinelli y mantiene vigente recusación, denuncia y querella que se le ha presentado en su contra", sentenció la defensora.'

La semana pasada, Castañeda interpuso una querella penal contra la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, por supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Marquínez ha sido acusada de violar los derechos de Martinelli, en el caso New Business, donde pretende llevar adelante el juicio, pese a que el exmandatario está protegido por el principio de especialidad que le asiste, tras ser extraditado desde Estados Unidos por el supuesto caso de los pinchazos telefónicos, donde fue absuelto de un doble juzgamiento.

cabe indicar que la jueza Marquínez en varias ocasiones ha hecho caso omiso del principio de especialidad de Martienlli, pese a que fallos de tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo reconocen.

Diversos abogados han cuestionado el actuar de la juez tercera liquidadora de causas penales y han señalado que la misma ha cometido muchos desatinos jurídicos en sus funciones.

Recientemente el abogado Ángel Calderón, indicó que sus "desatinos a nivel jurídico", en cuanto a sus decisiones judiciales están o van a ser atacados vías las instancias correspondientes por parte de los diversos juristas litigantes.

Indicó que "esto se da porque no es permisible, ni posible que se estén inventando situaciones que son debidamente reguladas por la norma".

"Estos son jueces de liquidación jugando el rol de lo que eran los inquisidores, que no entran dentro del concepto del Sistema Penal Acusatorio (SPA), por lo que no debieran estar dándose estas situaciones, porque a la práctica deberían ser jueces legos, ya en propiedad, los que actúen y no que estén sometidos a los vaivenes de las constantes políticas", expresó.

Marquínez ha sido calificada como una jueza "inquisidora" y que tiene la fama de negar todos los recursos que le presentan las diversas defensas en los distintos casos que lleva.

