Juicio de los supuestos pinchazos demuestra la manipulación del Ministerio Público

"Manipulación", es el término correcto para definir el proceso de los supuestos pinchazos telefónicos que se le ha seguido al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó el abogado defensor, Carlos Carrillo.

Versión impresa

Indicó que lo que se ha hecho en el caso seguido a Martinelli, dañó el sistema de justicia panameño y "no hay manera de evacuarlo hasta que haya un fallo final".

Carrillo agregó que al final del camino, el destino de este proceso será el mismo y el exmandatario será declarado nuevamente no culpable, esta vez por los dos delitos que se le están imputando.

El defensor reiteró que la documentación que está siendo leída en el juicio no tiene un origen lícito, porque están en otro idioma que no es el español y son parcialmente leídos por parte de la fiscalía.

Añadió que dentro de estas pruebas no hay nada que vincule a Ricardo Martinelli con hecho ilícito alguno, "sin embargo el Tribunal se vio obligado a practicarlas por disposiciones previas y espero que se cumpla con la ley al momento de apreciarla para dar un veredicto".

"A nuestro juicio, al momento de apreciar el Tribunal de Juicio Oral esta prueba deberá quitarle cualquier valor y a nuestro parecer la misma nunca debió entrar en la forma en que se hizo", explicó.

Enfatizó que dentro de este caso, hay un perito que dijo que él no hizo ningún peritaje, pero la fiscalía insiste en que sí se hizo.'

33

días de juicio van hasta el momento. 2,530

es la cantidad de fojas que ase han leído.

Objeciones de la defensa

En la tarde de ayer, la defensa del exgobernante realizó las objeciones al sexto cuadernillo, entre las que destacan que la documentación leída no contaba con sello de la Fiscalía Especializada y que sí lo tenían de la Fiscalía Auxiliar, dijo Carrillo.

VEA TAMBIÉN: Caso Martinelli: Fiscalía le mintió al tribunal sobre pruebas

"Con esto, se demuestra que hay falsedad", expresó el defensor, quien agregó que también está el tema de que la documentación son "copias de copias".

Además de esto, está el hecho de que apareció un USB Kinstong que no es parte de las evidencias y nunca se le dio traslado a la defensa, sentenció.

"Además de esto, no hay soporte pericial, ni hay legitimidad u origen lícito de las mismas. También está el hecho de que las fechas no corresponden, ya que para el 5 de agosto de 2014 ninguna diligencia se había hecho, ya que este no es el tiempo de esta investigación, sin embargo, aparece documentación con esa fecha antes mencionada", puntualizó.

Luego de esto, se entró a la lectura del séptimo y último de los cuadernillos que contienen el volcado del correo [email protected], que fue aportado como prueba por el testigo protegido, Ismael Pittí, luego de que el expresidente Juan Carlos Varela lo instara a que denunciara a Ricardo Martinelli.

VEA TAMBIÉN: Pruebas de la fiscalía que han sido presentadas en el juicio por los supuestos pinchazos telefónicos son nulas

Por esta labor fue premiado con un cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washintong, Estados Unidos, con un salario que supera los 10 mil dólares.

Según fuentes en este organismo regional, Pittí la única labor que hace es sacar fotocopias, ya que por el rango que ocupa no puede participar en las reuniones de alto nivel, que son exclusivas para generales y coroneles de los estamentos de seguridad de los países miembros de la OEA.

Pittí, a quien según fuentes de los estamentos de seguridad, se le renovó su cargo por un año más en EE.UU. es el testigo clave de la fiscalía en este juicio, sin embargo, durante el primer proceso la defensa de Martinelli logró demostrar que el mismo mintió y nunca pudo vincular al exfuncionario con los hecho ilícitos que se debaten en este segundo juicio.

Ayer durante el día número 33 del juicio, se llegó a la lectura de la foja 2530 de más de 3,837 que tiene los siete cuadernillos.

VEA TAMBIÉN: Delitos bajaron, aunque los homicidios subieron durante el mes de agosto en Panamá

El juicio se reanuda hoy en un horario de 9:00 p.m. a 4:00 p.m. En el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!