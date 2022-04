María Eugenia López y Javier Caraballo están 'actuando políticamente' en contra de Ricardo Martinelli

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, están "actuando políticamente", así lo manifestó Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

"Lo están haciendo porque están rompiendo lo que ellos mismos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha hecho antes, lo han resuelto en 48 horas, cosa que es completamente irregular, no nos vamos a dejar", explicó.

Las declaraciones de Vallarino se dan luego de que la magistrada López, el 30 de marzo pasado, en menos de dos horas, admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Héctor Herrera en contra la decisión de la mayoría del pleno del Tribunal Electoral (TE), que le respeto el fuero penal al candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli.

No conforme con esto, López le dio traslado a Javier Caraballo, quien en menos de 24 horas, dio respuesta indicando que la decisión tomada por el TE era inconstitucional.

Ante esto, el abogado Sidney Sittón lanzó un reto al jefe del Ministerio Público (MP) a que someta sus computadoras a un peritaje para demostrarle que inició la redacción de su opinión en torno a una demanda contra fuero de Ricardo Martinelli, antes de que le llegara el expediente del Órgano Judicial.

De forma puntual, el jurista indicó que con este tipo de decisiones buscan afectar las aspiraciones presidenciales de Martinelli.

"La magistrada del Órgano Judicial, María Eugenia López, abrió puertas del sótano del infierno y cargará sobre sus hombros el que se judicialice la política. En Panamá hay una "promiscuidad judicial" para afectar al candidato presidencial Ricardo Martinelli", sentenció el jurista.

Puntualizó que: "Los actos jurídicos electorales no pueden ser sujetos de revisión. Se hace un llamado a los ocho magistrados ante las pretensiones de la magistrada María Eugenia López y del procurador Javier Caraballo, quienes actuaron en tiempo récord".

De forma puntual, Sittón denunció que López se tiró 26 años de la Corte Suprema de Justicia con la admisión de esta demanda de inconstitucionalidad.

Mientras que, el abogado Carlos Carrillo denunció que antes de que se presentará la demanda de inconstitucionalidad que quedó en manos de la magistrada María Eugenia López, se habían presentado dos previas, lo que demuestra que intención había.

Sin embargo, las acciones de inconstitucionalidad presentadas previamente fueron retiradas, una de ellas por parte de Mitchell Doens, querellante en el fallido caso pinchazos, ya que las mismas no quedaron en manos de la presidente de la Corte Suprema. Cosa que sí pasó con la tercera, presentada por el abogado Héctor Herrera.

Igualmente, ayer José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, a quién el TE igual le respetó su fuero electoral, presentó una cuarta demanda de inconstitucionalidad contra la decisión favorable a Ricardo Martinelli.

En tanto, Vallarino enfatizó que aparte que no se han respetado los derechos de Ricardo Martinelli, no se quiere reconocer el principio de especialidad, el cual no se lo dio el TE, sino que se lo otorga la ley.

Mientras que el propio Martinelli, a través de su cuenta de Twitter señaló: "Si no me han pedido excepción a la regla de especialidad, cómo no me la respetan las autoridades que tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la ley, la constitución política y el tratado de extradición!. Están tratando de violarme de huevo a huevo en este país sin debido proceso".

