Menor de 16 años es condenado a 11 años de cárcel por homicidio de conductor en La Chorrera

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía de Adolescentes logró que el Juzgado Penal de Adolescentes validara un acuerdo de pena consensuado entre las partes, dictando de manera inmediata la sentencia condenatoria.

El crimen ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando el hoy condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, asaltaron a un conductor de plataforma digital que prestaba un servicio en la barriada Colinas del Valle. Los agresores hirieron a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias.

Posteriormente, los implicados trasladaron y arrojaron el cuerpo del conductor al río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, en el distrito de La Chorrera.

Horas más tarde, la madrugada del 15 de agosto de 2025, incendiaron el vehículo de la víctima para intentar borrar las evidencias del crimen.

