Mulino: La fuga demuestra que el sistema 'falló' en complicidad con los funcionarios

El presidente José Raúl Mulino se refirió finalmente a la fuga de casi 200 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de enero, reconociendo que lo sucedido demuestra que el modelo carcelario panameño colapsó producto de la complicidad entre custodios y delincuentes.

"La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado (el sistema) en las narices de funcionarios que por acción u omisión lo permitieron; todo eso entró por la puerta, con la complicidad de lo que están cuidando la puerta", subrayó.

Aseguró que su prioridad es recapturar a los 17 reos que aún siguen evadidos y encontrar a los responsables de que esta fuga se diera, pues no habrá protección legal ni política para nadie; sin embargo, tampoco entregará a la ciudadanía "cabezas" para buscar responsables que no solucionarán el problema de fondos.

Las investigaciones, según Mulino, seguirán su curso para tomar las acciones correspondientes; no obstante, ya se han realizado varias desvinculaciones de guardias y jefes de seguridad dentro del sistema penitenciario.