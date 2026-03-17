Panameña, sospechosa de triple homicidio, aprehendida en el Aeropuerto de Tocumen

La Policía Nacional reportó la aprehensión de una ciudadana panameña en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio triple y tentativa de homicidio en perjuicio de dos personas.

La mujer de 27 años fue aprehendida tras su llegada en un vuelo procedente de los Estados Unidos luego de haber sido retenida en dicho país, al mantener una orden de aprehensión por las autoridades panameñas, informó la Policía Nacional.

De acuerdo al ente policivo, el hecho en investigación se registró en septiembre de 2022 en el corregimiento de Don Bosco, donde tres personas pierden la vida y otras dos resultan heridas tras recibir impactos con arma de fuego, cuando se mantenían en un local de venta de comida rápida.

La sospechosa será remitida a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Homicidio, para su debido trámite.

Mientras que en La Chorrera se dio con la aprehensión un ciudadano requerido por el delito de robo agravado.

Y en el sector de Cativá, se aprehendió a una persona solicitada por el delito de homicidio agravado.

Además, la Policía informó de la captura de alias “Periquito”, presunto responsable de haber herido con arma de fuego a un agente policial en el sector de El Cucuy, Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo al informe de la policía, el hecho se registró cuando el uniformado atendía una alerta ciudadana sobre un parking clandestino en la zona, y fue recibido con disparos por parte de los presuntos delincuentes.

"Alias “Periquito” mantiene antecedentes penales por delitos como homicidio, pandillerismo y lesiones personales", precisa la policía.

Durante la operación, las autoridades también recuperaron un arma de fuego tipo pistola, junto con su municiones correspondiente.