Policía Nacional atribuye a violencia doméstica el asesinato de la fiscal Patricia Ossa; hay un sospechoso aprehendido

La Policía Nacional (PN) confirmó, a través de un comunicado, que el asesinato de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Patricia Ossa, ocurrido la noche del lunes en el sector de Pueblo Nuevo, corresponde presuntamente a un hecho de violencia doméstica, descartando así otras hipótesis iniciales.

La entidad de seguridad detalló que, como parte de las primeras acciones en la escena, se logró el hallazgo de un arma de fuego presuntamente vinculada al caso. Este indicio ya forma parte de la cadena de custodia dentro de la investigación en curso.

Asimismo, la Policía Nacional negó que este trágico hecho guarde algún tipo de relación con estructuras del crimen organizado o que esté vinculado con actividades de la delincuencia organizada.

Ante la gravedad del suceso, distintas instituciones públicas del país se han unido de manera unánime al profundo dolor que embarga a la familia de la víctima, manifestando públicamente sus condolencias y su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia.

Una de las primeras instituciones en pronunciarse de manera oficial fue la Procuraduría General de la Nación. La entidad lamentó profundamente el fallecimiento de una de sus colaboradoras en un hecho que, según indicaron, aún se mantiene bajo una rigurosa investigación.

En ese mismo pronunciamiento, las autoridades de la Procuraduría informaron de manera preliminar que ya se mantiene aprehendido a un sospechoso del acto.

La institución judicial también aprovechó la oportunidad para reiterar a la ciudadanía su firme compromiso con la investigación rigurosa de los delitos.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer lamentó profundamente el trágico hecho ocurrido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde una funcionaria perdió la vida de forma violenta. La entidad hizo un llamado a seguir fortaleciendo los mecanismos de protección a las mujeres.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo en este difícil momento", manifestó el Ministerio de la Mujer.

Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se sumó a las muestras de pesar, expresando su solidaridad con el Ministerio Público y acompañando en su dolor a los familiares.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en que se dio este caso.

