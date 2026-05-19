MINSA modifica horarios de atención en centros de salud de San Miguelito por ola de inseguridad

La preocupante ola de violencia y la falta de seguridad en los alrededores de los centros de salud en San Miguelito han obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Tras registrarse balaceras e incidentes armados que pusieron en riesgo a médicos y pacientes, la Dirección Regional del Ministerio de Salud (MINSA) ordenó cambios de horario para proteger sus vidas.

Los hechos más alarmantes ocurrieron recientemente en el Centro de Salud de Amelia Denis de Icaza y en el de El Valle de Urracá (corregimiento de Arnulfo Arias), donde las ráfagas de balas sembraron el terror en medio de las jornadas de atención.

Ante esta crítica situación, el director regional de Salud, Algis Torres, solicitó formalmente el despliegue permanente de unidades de la Policía Nacional.

Así quedan los nuevos horarios de atención

Para evitar tragedias durante las horas de atención, el MINSA reconfiguró el horario de atención en el distrito:

Centro de Salud Amelia Denis de Icaza: Recorta su jornada. Ya no atenderá hasta las 11:00 p.m.; cerrará a las 8:00 p.m.

Centro de Salud de El Valle de Urracá: Solo operará de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Policentro de San Isidro y Torrijos Carter: Mantienen, por ahora, su horario extendido de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

El resto de los centros del distrito: Mantienen el horario regular de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El director Torres confesó que la tensión dentro de los centros médicos es insostenible, especialmente cuando ingresan heridos de bala o personas fallecidas.

El funcionario advirtió que el personal de salud está evaluando iniciar protestas por la falta de seguridad.

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"Hay una inseguridad total en San Miguelito; me da pena decirlo, pero es una realidad en los centros de salud", manifestó Torres.

La crisis no es solo por las balaceras. Torres denunció con frustración el reciente caso del Centro de Salud de Veranillo, el cual fue vandalizado por delincuentes.

El jefe de la región de salud arremetió contra la apatía comunitaria: Siento que a la población no le interesa nada. Cuando se roban un equipo, condenan al centro por no tenerlo, pero es la misma población la que se lo roba".

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado enérgico a los residentes de San Miguelito para que se conviertan en los principales vigilantes de sus comunidades y denuncien a quienes destruyen los centros de salud.

Las declaraciones del funcionario se dieron en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.