¿Qué incidió en que un jurado de conciencia absolviera a los acusados por el crimen de Heliodoro Portugal?

Para Arturo Saurí, abogado de la familia Portugal, fue una sorpresa la decisión del jurado de conciencia que libraron a cuatro sindicados del homicidio de Heliodoro Portugal, acontecido en los primeros años de la dictadura militar.

Y es que, a juicio del profesional del derecho, la acusación hizo precisión de la relación de tiempo de todos los eventos que derivaron en la muerte de Portugal.

“Teniendo como antecedente, la última vez que fue visto con vida, el 4 de mayo de 1970, así como cuando fue trasladado y torturado en una residencia por Miraflores, Betania, detrás de lo que hoy es la Universidad Latina”, contó el abogado.

Adicional a esto, también se contó con el testimonio de un testigo presencial, que fue apresado y torturado en lo que se conocía como el Cuartel de Los Pumas, en Tocumen.

Según Saurí, todos esos elementos marcan una línea de tiempo que guardan relación directa en modo, tiempo y lugar con las personas acusadas en este caso.

“Eran suficientes elementos para acreditar la participación de estas y las otras personas (vinculadas) que fallecieron con anterioridad”, planteó.

¿Qué pudo haber pasado para que el jurado de conciencia tomara esa decisión?

Primero, hay que analizar que estaba constituido por personas que tenían más de 40 años y otros que tenían entre 25 y 30 años.

La desaparición y crimen de Portugal ocurrió hace más de 50 años, por lo que no hay evidencia del protocolo de necropsia de un cuerpo presente, sino evidencia científica que identificaba la osamenta de Heliodoro, por medio de experticias técnicas especiales.

Y en el día de los alegatos, eso fue objeto de debate jurídico en el juicio, pues la defensa puso en duda que los restos hallados fueran de Portugal, a pesar de que un laboratorio en Costa Rica lo corroboró.

De acuerdo con Saurí, esto pudo incidir en la decisión de los siete miembros del jurado de conciencia, así como la edad de los acusados, quienes sobrepasaban los 75 años.

Lo que quedó en el ambiente, es que la decisión que asumió el jurado tiene que haber sido dividida.

“Fue una decisión discutida; se tomaron cuatro horas para deliberar, lo que da la impresión de que no fue determinante”, interpretó el jurista.

La decisión de un jurado de conciencia es irrecurrible. “Solamente, existe la posibilidad de una revisión penal, bajo escenarios específicos”, ilustró el abogado.

Sin embargo, se evalúan otras consideraciones respecto a la formulación de los cargos que se le hicieron a las cuatro personas que fueron absueltas.

Y es que ellos enfrentaron el juicio bajo el cargo de homicidio y no el de desaparición forzosa, que también cabe en el caso de Portugal.

Hay posibilidad de que esta acción pueda ser presentada, ya sea a nivel interno o externo (justicia internacional).

De todas formas, es una decisión que se debe analizar muy bien antes de tomarla, dijo Arturo Saudí.

“Me tengo que sentar a conversar con la familia y evaluar este y otros asuntos”, dijo el abogado.

Lo ocurrido en este caso hace a muchos recordar lo que ocurrió con el juicio sobre el asesinato de Hugo Spadafora, que culminó con una decisión similar por parte de un jurado de conciencia en David, Chiriquí.

Y podría sentar un precedente con relación a aquellos otros casos de crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante el régimen militar (1968-1989) y que todavía no han sido resueltos.

“Es un dolor muy profundo, superior al de la muerte. Cuando uno tiene un familiar desaparecido es un círculo emocional que no se cierra, por lo tanto, creo que este no es solamente el caso de Portugal, sino el de todas esas personas que han sufrido desapariciones forzosas y que sus familiares no han podido ser identificados a la fecha”, concluyó Saurí.

