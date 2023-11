Represión de protestas deja a cuatro personas con pérdida de la visión

La represión policial contra las protestas en estas dos semanas ha dejado a cuatro personas con pérdida de visión en uno de sus ojos, incluyendo dos menores de edad.

De igual forma, hay varios heridos con arma de fuego, que se investiga como ocurrieron estos casos.

Estos datos se desprenden de un informe actualizado hasta el 31 de octubre por la Defensoría del Pueblo, cuyo personal se ha apersonado a las Casas de Paz, hospitales, policlínicas y estaciones de policía para verificar los hechos.

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, informó que como institución han elevado recursos legales al Ministerio Público para que se investigue el uso de gases lacrimógenos vencidos por parte de la Policía Nacional y el abuso policial con el uso de los 'pepper ball' o proyectiles de gas pimienta.

Además, se ha pedido que se investigue los casos de los menores que quedaron sin visión en uno de sus ojos, ocurridos en las provincias de Chiriquí y Veraguas, y el del obrero impactado con perdigones a la altura del puente de las Américas, quien se encuentra hospitalizado y requirió de una intervención quirúrgica para salvarle la vida.

Este último incidente sería una evidencia del uso de perdigones para dispersar protestas multitudinarias, situación que no está permitida.

"Le tocará al Ministerio Público determinar si los miembros de la Policía Nacional utilizaron perdigones, y al Instituto de Medicina Legal le tocará hacer las experticias y determinar si hay incumplimiento de la ley y abuso de autoridad", indicó Leblanc.'

Personas que fueron detenidas aducen que no se les respetaron sus derechos como tener oportunidad a una llamada telefónica.



En el caso de la mujer que recibió heridas con arma de fuego en el sector de Don Bosco, se encuentra en el hospital Santo Tomás en estado delicado.



El ciudadano que fue impactado por un policía al no responder al llamado de alto, en el sector de Villa Guadalupe, no ha podido ser localizado.



Una persona adulta fue impactada supuestamente por perdigones en sus costillas y tuvo que ser operada.