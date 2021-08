'Venganza y soberbia' pesan en caso contra Ricardo Martinelli

Ante la falta de pericia y de autenticidad en las pruebas que está presentado la Fiscalía en el segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, Ricardo Martinelli tendrá que ser declarado nuevamente no culpable, aseguró el abogado defensor, Carlos Carrillo.

El jurista, en el décimo tercer día de juicio oral, indicó que en este caso es evidente que nunca se hizo algún peritaje y lamentablemente el fiscal en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) no realizó ninguna investigación y trataron de meter pruebas trasladadas.

"El resultado será el mismo, Ricardo Martinelli no guarda relación con delito alguno y la defensa está haciendo su trabajo en ese sentido", explicó.

Carrillo añadió que ya están dejando sentadas estas irregularidades que se han estado dando en el desahogo probatorio de la Fiscalía en el juicio y "lamentamos que se haya usado y que se siga utilizando el sistema judicial por factores reales de poder".

Por su parte, Roiniel Ortiz, manifestó que en el juicio se ha continuado leyendo información que no guarda relación alguna con este caso, específicamente documentos que no tiene ningún origen lícito.

Ortiz recordó cómo se obtuvo esta información plasmada en estos siete cuadernillos, que contienen la trascripción del correo electrónico [email protected] dado como evidencia por Ismael Pittí, testigo protegido en este caso, quien fue nombrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), por el expresidente Juan Carlos Varela luego de que lo incitara a denunciar a Martinelli.

En este sentido, enfatizó que en el juicio anterior se dejó en evidencia cómo el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López Pérez apareció como el autor de todos estos correos.'

Agregó que nunca existió una cadena de custodia en toda esta documentación que se está leyendo, por lo que su origen es totalmente ilícito, al igual que nunca un perito pudo confirmar de dónde fue obtenida esta información que está siendo leída.

"El testigo protegido mintió al decir que toda esta información la volcó desde su computadora y que él era el que había hecho todo eso, por lo que estamos examinando las nuevas evidencias a las que se nos dio acceso, porque ahora entendemos porqué nunca se nos quiso dar esas evidencias", dijo.

Venganza y soberbia

Otro que dio sus opiniones sobre el proceso que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli, fue el abogado Victor Orobio, quien de forma clara señaló que "la venganza, la soberbia y la prepotencia" están pesando en este caso, en "lugar de dejar que sea el cerebro el que piense".

"Yo en lo personal ya estoy ahorrando mi cuota parte que me pertenece para pagarle a Ricardo Martinelli, para pagarle cuando este caso llegue a instancias internacionales, no puede ser bajo ninguna circunstancia que se construya un edificio sin cimientos".

Enfatizó que la imputación es el cimiento de todo proceso y que "sin esto no puede haber acusación y sin acusación no puede haber proceso".

"Por lo que parece que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le va interesar las famosas leyes especiales para diputados, ellos van a valorar que el debido proceso es un Derecho Humano y en este caso me parece que la emoción de nuestras autoridades no ha permitido ver que el caso debió llevarse de otra manera". dijo.

El juicio se retoma el próximo lunes 9 de agosto a las 9 de la mañana con la continuación del desahogo probatorio por parte del Ministerio Público.

