'¡Los vamos a acabar!', la promesa de la defensa de Ricardo Martinelli a los fiscales del Ministerio Público

El décimo tercer día del juicio oral, por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, terminó este viernes con una promesa por parte del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli a los fiscales del Ministerio Público: "Los vamos a acabar".

Esta promesa fue hecha por el abogado Alfredo Vallarino, visiblemente enojado, luego de que hoy el Ministerio Público continuó con la evacuación de pruebas en el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

"Los vamos a acabar. Están haciendo el 'show' y el ridículo", dijo Vallarino a los periodistas de los diferentes medios de comunicación.

Vallarino aseguró que hoy fue otra pérdida de tiempo en el juicio oral y que los fiscales siguen diciendo mentiras cada vez que son entrevistados por los periodistas.

"Aquí no se le puede dar valor a ninguna prueba que no tenga cadena de custodia y que por supuesto no haya participado un perito. Hoy, nuevamente la fiscalía dice que 200 páginas más no las puede leer", comentó.

"Si ellos tenían 400 páginas que no podían leer, entonces para qué la presentan como pruebas", agregó.

Según un informe del Órgano Judicial, el Ministerio Público continuó hoy con la lectura de 53 páginas, que da un total de más 850 fojas leídas en los últimos días, correspondientes a los dos primeros de siete cuadernillos, que forman parte de las pruebas documentales presentadas al Tribunal de Juicio.

Estos siete cuadernillos están relacionados a inspección ocular a un correo electrónico y distintas diligencias judiciales.

El juicio oral se reanudará el lunes 9 de agosto de 2021, a las 9:00 a.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Martinelli enfrenta en este juicio oral dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, que lo exponen a una pena de hasta 8 años.

En agosto de 2019, el exgobernante fue declarado "no culpable" en un primer juicio por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

En este primer juicio enfrentó cuatro cargos que sumaban 21 años de cárcel y que fue anulado por un tribunal de Apelaciones.

#Día12 Caso Pinchazo. Abogado Alfredo Vallarino habla sobre la audiencia. El Ministerio Público omite por segunda vez la lectura de páginas dentro de los cuadernillos, afirma la defensa del expresidente, Ricardo Martinelli. Vía: @lavila15 pic.twitter.com/QV1Sr9BXEJ— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) August 6, 2021

