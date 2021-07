Vicepresidente José Gabriel Carrizo protegería al testigo protegido en el caso de los supuesto pinchazos

El cuestionado testigo protegido en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos que gozó de prebendas en el gobierno de Juan Carlos Varela, sigue recibiéndolas en la actual administración, esta vez amparado, supuestamente, por José Gabriel Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia.

Carrizo, quien tendría aspiraciones políticas para el 2024, es según el expresidente Ricardo Martinelli y sus abogados, quien estaría en esta ocasión protegiendo a Ismael Pittí, quien sigue devengando altos salarios en Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos (OEA).

A Pittí se le habría prolongado, a partir del día de hoy, su estadía como agregado en la OEA, por un año más en Washington, según informó una fuente de los estamentos de seguridad a Panamá América.

Ismael Pittí se encuentra desde finales del año 2015 en EE.UU., luego de que el expresidente Varela, a través del exdirector de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, lo nombró en este cargo. A pesar de no ser un oficial de alto rango, Pittí ha devengado hasta la fecha más de 850 mil dólares en salarios como agregado.

La extensión de la permanencia a Pittí se da en medio del segundo juicio o doble juzgamiento que se le pretende hacer al exgobernante Ricardo Martinelli.

De ser cierto que se le prolongó por un año más su permanencia en EE.UU., Pittí, quien fue entrevistado por Varela un día antes de poner su denuncia, ganaría $132 mil más en salarios.

En total, supuestamente, por haber vinculado a Martinelli al caso de los presuntos pinchazos, Pittí conseguiría ganar en sueldos un total de 982 mil dólares, lo que lo convertiría en el testigo protegido más caro en la historia de Panamá.'

El sargento primero de la Policía Nacional mantiene un salario de 1,445 dólares con 80 centavos, según consta en la página de la Contraloría General de la República.

Ismael Pittí es técnico y licenciado en sistemas computacionales, certificado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y, por ende, es especialista en computadoras.

A pesar de ser sargento de la PN, fue designado en Washington en un cargo diplomático que es exclusivo para oficiales de altos rangos, es decir, comisionados y subcomisionados.

En su momento, una fuente indicó a este medio que Pittí, lo único que hace en la OEA, es sacar copias porque, por su rango, no puede participar en las reuniones de alto nivel que se realizan en este organismo internacional.

A inicios del gobierno de Juan Carlos Varela, Ismael Pittí fue señalado como una persona desaparecida, esto mediante una denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público.

La denuncia del abogado, Alejandro Pérez, señalaba que Pittí era presionado psicológicamente para que denunciara al expresidente Martinelli por el tema de los pinchazos.

En tanto, el abogado Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá y miembro del equipo legal de Martinelli, calificó de "aberrante" que al testigo protegido se le haya prolongado por un año más su estadía en Estados Unidos.

"Tener una persona en un cargo como este, mismo que de testigo no tiene un pelo, de haber realizado él directamente las intervenciones y adicional de haber hecho todo eso con su correo y que sea el premiado, termina siendo algo escandaloso", explicó.

Añadió que el hecho de que Pittí admitió en el primer juicio que mintió, y "que todavía siga siendo miembro de la PN, y peor un diplomático que representa a Panamá, es algo lamentable y vergonzoso".

Agregó que lo peor es que los EE.UU. lo mantengan allá, a sabiendas que tiene a un "pinchador" y "que le mintió a la justicia panameña en los tribunales de justicia".

El presidente de la AAPP enfatizó que todavía no sabe cómo autoridades actuales permiten que esto continúe, "porque parecen no entender que los cargos son transitorios y que en algún momento esto se va investigar como un posible peculado, delito que no prescribe por la cuantía tan grande en este caso".

A inicios de su Gobierno, el presidente Cortizo manifestó que el testigo protegido del caso de los supuestos pinchazos se mantendría en los EE.UU..