Ya está Panamá Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso del atentado terrorista contra Alas Chiricanas

Ali Zaki Hage Jalil (57 años), principal sospechoso del atentado terrorista contra la compañía Alas Chiricana, ya está en Panamá para hacerle frente a la justicia por este sonado caso. Fue extraditado desde Venezuela.

Una vez en Panamá, Ali Zaki Hage Jalil fue llevado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en medio de un férreo operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ali Zake Hage fue aprehendido en Isla Margarita a finales de 2025, y tras solicitud del Gobierno de Panamá, Venezuela aceptó su extradición.

¿Qué pasó?

El 19 de julio de 1994, el Vuelo 901 de la compañía Alas Chiricanas despegó del aeropuerto de Colón y minutos después explotó acabando con la vida de 21 personas.

Entre las víctimas había tres ciudadanos norteamericanos y doce empresarios de la comunidad judía.

Ali Hawa Jamal fue identificado como el terrorista suicida que introdujo la bomba en el avión. Su cuerpo nunca fue reclamado.

Un grupo que se hace llamar Ansar Allah, que el gobierno de los EE.UU. ha determinado ser un alias de Hezbolá, se atribuyó la autoria del atentado en contra de Alas Chiricanas.

Las investigaciones posteriores determinaron que Ali Hawa Jamal había viajado al menos ocho veces en una semana, entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado. Siempre lo hizo con pasaporte falso.

Un día antes de este atentado registrado en Panamá, explotó una bomba en la Sociedad Judía de Ayuda Mutua en Argentina que mató a 85 personas e hirió a 300 más.