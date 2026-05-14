Facto

Orman Innis no solo es bueno contando chiste, también domina el arte de decir la verdad, esas que incomodan y que muy poco se atreven a decir públicamente. Uno de estos días dijo que, y lo cito, “dar el durazno (usó otro término de cuatro letras) en Only Fans no es un emprendimiento”. Mentira no es, pero hay quienes opinan igual y aún así dejan sus reales ahí.

Pronóstico una decepción

Ainara Sanz en “Planeta Alofoke”. Después de verla en el anterior “reality” siendo literalmente el mueble más silencioso y funcional de toda la casa, ahora nos venden que va a ser la bomba del planeta. Claro, porque lo que le faltaba al formato era una concursante que domina el arte de estar ahí sin molestar, como un florero caro que nadie toca para que no se rompa.

Se parece, pero...

Ya varios de sus seguidores le han comentado que les recuerda un poco a la cantante Anitta. Ahora, con su cambio de “look”, veo a lo que se refieren los internautas. En efecto, sí, tiene un parecido, aunque no es para tanto. Lo que sí tengo que decir es que el nuevo color de cabello le queda muy bien, le aporta luz y suaviza sus rasgos faciales. ¡Buena elección!