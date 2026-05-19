’Calidad televisiva’

El canal de la Tumba Muerto vio que la televisión pública estaba “elevada” y decidió bajar el nivel... hasta el sótano. Nada dice “calidad” como traer al “mijito” que convirtió el “fokin” en arte nacional. ¡Gracias por democratizar la vulgaridad! No se pierdan al “Unicornio” en “prime time” imitando a Marc Anthony o a Adele en “Tu Cara Me Da Pena”. ¡Ups! Así no era...

El chisme se cuenta solo

“A buen entendedor, pocas palabras”. La excascarosa estuvo guabinosa con sus respuestas respecto a su estado civil. ¿Soltera, pero no divorciada? No entiendo cuál es el secretismo porque hace rato anda rondando el rumor de que está separada y al ex le falta poco para convocar una conferencia de prensa para hacer el anuncio. ¿Por qué se les acabó el amor? Le sigue el juego...

Le sigue el juego...

Borisin parpadea dos veces si estás en peligro... ¡Es broma! Cada vez lo veo más participativo en las videos que hace su esposa. Por ahí me dicen que prefieren eso a aquellas publicaciones donde no lucía tan bien. Yo creo que no tuvo otra salida, más que dejarse llevar por la corriente. Hay una duda que no me deja dormir, ¿él lee los comentarios sobre su esposa?