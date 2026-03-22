Trump enfila sus cañones a centrales eléctricas iraníes

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

«Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mensaje de Trump tiene lugar después de que las fuerzas armadas estadounidenses anunciaran que han debilitado la capacidad de Irán para «amenazar la libertad de navegación» en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación se empleaba para guardar misiles de crucero antibuque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

Por su parte, Irán ha anunciado que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas, según informaron medios iraníes, después de las amenazas de Trump en torno a la apertura del estrecho de Ormuz.

En un comunicado difundido por medios locales, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que Teherán también atacaría plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.

Sobre el estrecho de Ormuz, Irán ha añadido que permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos pese al ultimátum.

“El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos”, afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible “con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20% de las exportaciones globales de crudo.

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

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Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.