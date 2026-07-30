Alcaldía de Panamá adjudica alumbrado navideño a Disaroca

La Alcaldía de Panamá adjudicó el alumbrado navideño de este año a la empresa Disaroca Group por monto de 3 millones 299 mil 893 dólares ($3,299,893.00).

La empresa fue la única en presentar propuesta en el acto público realizado el pasado 13 de julio.

Tres días después, la comisión evaluadora de la licitación, conformada por un abogado y una diseñadora de interiores de la alcaldía, una administradora de empresas de la Superintendencia de Bancos y un publicista y una relacionista pública del ministerio de Ambiente, certificó que la empresa cumplió con los requerimientos exigidos y le otorgó 100 puntos.

Disaroca Group fue la misma empresa que se encargó del alumbrado en la pasada época navideña y también se llevó el contrato en el año 2023, cuando era alcalde José Luis Fábrega.

Proyecto

Para este año, se contempla la intervención de 35 espacios públicos, mediante la implementación de iluminación y ambientación temática navideña.

Entre los espacios que serán iluminados figuran la Plaza Catedral, parque Santa Ana, parque Porras, parque Amelia Denis De Icaza, el puente de la Avenida de los Mártires, la rotonda de Curundú, parque Urracá y cinco puntos de la Cinta Costera.

Fueron tomados en cuenta espacios de los 26 corregimientos de la capital, además de la iluminación del árbol principal del edificio Hatillo, sede de la alcaldía.'



Los alumbrados se han vuelto populares, debido a la existencia de más espacios públicos para colocarlos, como es el caso de la Cinta Costera.

Para la Navidad que viene, el alumbrado se mantendrá hasta el último día del primer mes del año 2027, una novedad.

Además del alumbrado, otro evento muy esperado es el desfile de Navidad que, por lo general, se desarrolla el tercer domingo de diciembre.

Será la tercera ocasión en los últimos cuatro años que la empresa Disaroca se encargará del alumbrado en la ciudad capital.

El interés es que en el mes de octubre, inicie el montaje de luminarias en los parques y sitios escogidos.

Para el mes de noviembre, deberán realizarse las pruebas de encendido de luces. La prueba final está prevista para el 25 de noviembre.

El encendido general del alumbrado navideño está programado para el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, mientras que el apagado general se realizará, en esta ocasión, el 31 de enero de 2027, que coincide con la fiesta religiosa de San Juan Bosco, muy venerado por los católicos residentes en la capital.

Iluminación

La iluminación y decoración de espacios de uso público se realizarán con productos y diseños nuevos o existentes.

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Se decorarán e iluminarán los gazebos en aquellos parques que presenten esta estructura.

El proveedor deberá reemplazar las luces, adornos de piso y aéreos, como también el material eléctrico que se encuentre dañado o defectuoso durante todo el período que dure el servicio de alumbrado navideño.

Además, todos los parques deberán contar con sistema de audio para ambientar los espacios con música alusiva a la Navidad.

El proveedor deberá iluminar con luces led a lo largo de las áreas de las palmeras ubicadas en la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

El cableado eléctrico para la alimentación de las luces ubicadas en las palmeras deberá ser soterrado, según consta en el pliego de cargos.