Candidatura de Mulino recibe respaldo masivo

El mensaje a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido claro por diversos sectores del país sobre las intenciones que existen de inhabilitar la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, no se va a permitir que se atente aún más contra la democracia de Panamá que ya se ha visto afectada.

Gremios abogadiles, empresariales, políticos y sectores independientes han alzado su voz y planteado que con base en las leyes y la Constitución, Mulino es el candidato de RM y Alianza como lo decidió el TE, tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli Berrocal.

Expertos en Derecho Constitucional como Silvio Guerra, Miguel Antonio Bernal, Italo Antinori, Ernesto Cedeño, Luis Fuentes Montenegro y otros, han mostrado su preocupación por la presentación de este recurso de inconstitucionalidad para inhabilitar a Mulino, el cual fue admitido por el magistrado Olmedo Arrocha, de manera expedita e incluso se le dio traslado al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, para que opine.

Otros que también han mostrado su disconformidad han sido el exembajador Eloy Alfaro, así como los ex candidatos presiddnenciales, Juan Carlos Navarro del PRD y José Miguel Alemán del Panameñismo.

Incluso, la iglesia católica ha mostrado su preocupación por lo que está pasando en torno a la candidatura de Mulino.

Voceros de la Iglesia se suman a los diferentes sectores que piden que se respete el proceso electoral y la democracia en Panamá.

La preocupación en cuanto a la admisibilidad de este recurso surge en torno a que el mismo se hace a menos de 50 días para la celebración de las elecciones, lo cual entorpece el proceso electoral.'

En general, los expertos han señalado que el Órgano Judicial de Panamá, quiere seguir entrometiéndose en la arena política y que es aberrante que se le haya dado tramite al mismo dentro del Órgano Judicial.

En este sentido, el exdefensor del Pueblo, Italo Antinori, dijo que esto lo está haciendo el Órgano Judicial al propiciar que dos o tres candidatos, desesperados, porque no logran remontar en la intención del voto, manipulen y arremetan contra la candidatura de José Raúl Mulino, como candidato sustituto de Ricardo Martinelli Berrocal a la Presidencia de la República de Panamá.

Los expertos en derecho electoral ya lo han dicho y han explicado que, si a una persona lo candidatiza un partido para correr a la Presidencia de la República, usted emana de una decisión democrática de su partido, luego ese candidato define quien quiere que lo acompañe en esa dupla.

El cuestionamiento también surge por el hecho de que hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral no hayan defendido ese carácter privativo que ellos tienen sobre la materia electoral, frente a esa demanda de inconstitucionalidad, con la que se busca inhabilitar a Mulino.

Martín se pronuncia

El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, fue otro de los que se pronunció en cuanto al intento de in habilitar a José Raúl Mulino.

De acuerdo con Torrijos, él no está de acuerdo con que descalifiquen a Mulino, porque algunos por temor quieren sacarlo.

El expresidente indicó que él está de acuerdo en que el que quiera participar que lo haga.

"Hay algunos que no están en la contienda, no importa cuánto los ayuden algunos medios para tratar de favorecerlos o cuánta plata tienen, se están alejando y perdiendo la oportunidad. Piensan que la manera de tener una oportunidad es descalificando a la gente y allí no estoy yo", dijo Torrijos a Radio Panamá.

