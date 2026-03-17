Pacientes se quejan porque no se aplica uso del cannabis

Han pasado cinco años desde que se aprobó la ley del uso de cannabis medicinal y todavía esta no se aplica como es debido, denunció la Federación de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

Mediante un comunicado, los pacientes se quejaron de que siguen sin poder acceder legalmente a tratamientos que contengan el THC, principal componente del cannabis, debido a la inexistencia de un Registro Nacional de Pacientes que sea funcional.

A juicio de la federación de pacientes, ni el Ministerio de Salud (Minsa) ni la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para desarrollar la plataforma tecnológica, lo que ha terminado bloqueando en la práctica el acceso a un tratamiento "que ya está autorizado por ley".

A pesar que la ley se sancionó en 2021, no fue hasta el año pasado que se reglamentó por medio del Decreto Ejecutivo No.6 de 4 de abril de 2025.

En el artículo 19 del decreto se dispone que toda persona que requiera utilizar el cannabis medicinal debe registrarse como paciente y obtener una identificación para iniciar su tratamiento.

Los pacientes criticaron que existen requisitos administrativos desproporcionados para registrar a los pacientes, que no se exigen para otros medicamentos igualmente controlados, como los derivados del opio.

"La consecuencia de esta situación es que los pacientes continúan enfrentando dolor y limitaciones en su calidad de vida, mientras el Estado mantiene paralizada una ley aprobada precisamente para ofrecer alternativas terapéuticas seguras y reguladas", sotuvo la federación de pacientes.'

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Ley del cannabis medicinal sancionada en 2021. 2

años durarán los registros para el uso del cannabis medicinal, desde la fecha en que se expida el producto.

Solicitan que se habilite el registro nacional de pacientes, que se simplifiquen los requisitos de acceso y se garantice una coordinación interinstitucional que permita implementar la norma.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no se había pronunciado con relación a las denuncias formuladas por los pacientes.