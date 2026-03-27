Asociación capacita a productores sobre uso de plaguicidas

La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias (Andia), gremio que agrupa a un número importante de los distribuidores de plaguicidas del país, se mantiene reforzando su enfoque educativo, promoviendo capacitación permanente de los agricultores y el acompañamiento técnico como eje central de una agricultura sostenible.

En Panamá, los plaguicidas son herramientas necesarias dentro de la producción agrícola, siempre que se utilicen de forma correcta, informada y conforme a las indicaciones técnicas del fabricante.

Su aplicación responsable permite controlar plagas, reducir pérdidas en los cultivos y asegurar alimentos de calidad, minimizando riesgos para el entorno.

El uso responsable y consciente de los plaguicidas es hoy un componente fundamental para proteger el suelo, los cultivos, el ambiente y la vida, en un país donde la agricultura sigue siendo un pilar clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

“El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso que se le da. Por eso apostamos a la capacitación agrícola como la principal vía para proteger el suelo, el agua y la vida. Hacer docencia a nuestros agricultores significa proteger a las comunidades, al ambiente y a las próximas generaciones, señaló un vocero de la asociación.

Entre las buenas prácticas promovidas se destacan la lectura obligatoria de etiquetas, la correcta dosificación, el uso de equipos de protección personal y la aplicación técnica adecuada, medidas que reducen significativamente cualquier impacto ambiental y fortalecen la productividad agrícola.

La capacitación a los productores agrícola también cumple un rol preventivo. El mal uso de plaguicidas puede generar afectaciones al entorno, por lo que informar, capacitar y acompañar al agricultor resulta clave para evitar riesgos y fomentar una relación más equilibrada entre producción y ambiente.

