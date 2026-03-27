Aviadores reconocen labor de capitanes jubilados

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) realizó un acto de reconocimiento a pilotos panameños jubilados, en honor a su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la aviación en el país.

Durante la actividad fueron homenajeados los capitanes Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta, considerados referentes en el proceso de consolidación de la aviación panameña.

Herrera destacó por su liderazgo dentro del gremio de pilotos comerciales, impulsando iniciativas orientadas a la defensa y fortalecimiento de la profesión aeronáutica.

En tanto, Sarasqueta cuenta con dos maestrías en aviación, una reconocida producción bibliográfica especializada y representó a Panamá ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el marco del evento, la Academia de la Historia de la Aviación Panameña entregó a Unpac un documento que recopila la memoria histórica de la aviación nacional, incluyendo su surgimiento, evolución y desarrollo.

La secretaria general de Unpac, Ilma Velásquez, señaló que el reconocimiento busca resaltar el legado de estos profesionales, cuya trayectoria ha contribuido a la construcción del sector aeronáutico panameño y sirve de referencia para las nuevas generaciones de pilotos.